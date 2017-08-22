В Уфе за день с водителей собрали 300 тысяч рублей штрафов и долгов

Как сообщает пресс-служба судебных приставов, всего за сутки было собрано около 300 тысяч рублей. Дорожные инспекторы выдали 20 квитанций об оплате задолженностей. Помимо кнута, конечно же, использовался и пряник. Всех водителей-должников проконсультировали и сообщили, где и как можно оплатить свой штраф, как сделать так, чтобы он не стал большие, и как «сэкономить» на всем этом.