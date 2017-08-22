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07:30 (мск), источник: Комсомольская правда

В Уфе за день с водителей собрали 300 тысяч рублей штрафов и долгов

Подведены результаты акции «Дорожный пристав».

Судебные приставы и сотрудники ГИБДД подвели итоги операции «Дорожный пристав». Полицейские и представители УФСПП дежурили в северной части Уфы, проверяя водителей на задолженности по штрафам.

Как сообщает пресс-служба судебных приставов, всего за сутки было собрано около 300 тысяч рублей. Дорожные инспекторы выдали 20 квитанций об оплате задолженностей. Помимо кнута, конечно же, использовался и пряник. Всех водителей-должников проконсультировали и сообщили, где и как можно оплатить свой штраф, как сделать так, чтобы он не стал большие, и как «сэкономить» на всем этом.

Судебные приставы напомнили о дополнительных часах приема — с 10 до 12 часов в любом районном отделение службы судебных приставов. Кроме того, свои задолженности можно проверить через интернет — на сайте судебных приставов.

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