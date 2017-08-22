В Уфе за день с водителей собрали 300 тысяч рублей штрафов и долгов
Подведены результаты акции «Дорожный пристав».
Подведены результаты акции «Дорожный пристав».
Судебные приставы и сотрудники ГИБДД подвели итоги операции «Дорожный пристав». Полицейские и представители УФСПП дежурили в северной части Уфы, проверяя водителей на задолженности по штрафам.
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Судебные приставы напомнили о дополнительных часах приема — с 10 до 12 часов в любом районном отделение службы судебных приставов. Кроме того, свои задолженности можно проверить через интернет — на сайте судебных приставов.