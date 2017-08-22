В Троицке спасли цирковую медведицу

Медвежонок был привязан к фуре и сильно изможден. У цирка начались проблемы с деньгами. Но отдавать бесплатно ненужное животное дрессировщики отказались, поэтому Александру пришлось выкупить нового питомца.

Сейчас медведице требуется дорогостоящая операция. У неё поврежден левый глаз. Но это не мешает с удовольствием демонстрировать цирковые этюды детям из соседних домов. Но в большой цирк хищница вернуться пока не сможет.