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07:29 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

В Троицке спасли цирковую медведицу

Известный троицкий медведь Степа, спасенный местным жителем, обрел нового друга, а точнее подругу.

Александр Пермяков нашел полуторамесячную хищницу на трассе, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

Медвежонок был привязан к фуре и сильно изможден. У цирка начались проблемы с деньгами. Но отдавать бесплатно ненужное животное дрессировщики отказались, поэтому Александру пришлось выкупить нового питомца.

Во время загрузки произошла ошибка.

Сейчас медведице требуется дорогостоящая операция. У неё поврежден левый глаз. Но это не мешает с удовольствием демонстрировать цирковые этюды детям из соседних домов. Но в большой цирк хищница вернуться пока не сможет.

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