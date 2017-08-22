Высокий риск пожаров: экстренное предупреждение от МЧС

С 22 по 28 августа включительно чрезвычайно высокая пожароопасность (4 и 5 классов горимости) ожидается в Карасукском районе Новосибирской области. Теплая, сухая и ветреная погода может способствовать возникновению очагов природных пожаров.

«Жителям необходимо быть предельно осторожными с огнем, соблюдать требования пожарной безопасности как в быту, так и в природной среде. Кроме того, руководителям сельхозпредприятий следует уделить особое внимание соблюдению требований пожарной при проведении работ по уборке урожая и заготовке кормов», — рассказали в ведомстве.

Накануне огненная стихия атаковала другой регион России — Ростовскую область, в регионе введено чрезвычайное положение. Такое решение принял глава МЧС России Владимир Пучков, сообщает РИА Новости.

Пожар в Ростове-на-Дону произошел в понедельник, 21 августа. Огонь охватил несколько частных домов, после чего перекинулся на соседние улицы и переулки. Общая площадь возгорания достигла десяти тысяч квадратных метров. Огнем повреждены 107 строений, в том числе 83 жилые постройки. По предварительным данным, за медицинской помощью обратилось 45 человек, семь из них госпитализированы.