Высокий риск пожаров: экстренное предупреждение от МЧС
Экстренное предупреждение об увеличении рисков возникновения природных пожаров сделало ГУ МЧС по Новосибирской области, основываясь на прогнозе Гидрометцентра.
Экстренное предупреждение об увеличении рисков возникновения природных пожаров сделало ГУ МЧС по Новосибирской области, основываясь на прогнозе Гидрометцентра.
С 22 по 28 августа включительно чрезвычайно высокая пожароопасность (4 и 5 классов горимости) ожидается в Карасукском районе Новосибирской области. Теплая, сухая и ветреная погода может способствовать возникновению очагов природных пожаров.
«Жителям необходимо быть предельно осторожными с огнем, соблюдать требования пожарной безопасности как в быту, так и в природной среде. Кроме того, руководителям сельхозпредприятий следует уделить особое внимание соблюдению требований пожарной при проведении работ по уборке урожая и заготовке кормов», — рассказали в ведомстве.
Накануне огненная стихия атаковала другой регион России — Ростовскую область, в регионе введено чрезвычайное положение. Такое решение принял глава МЧС России Владимир Пучков, сообщает РИА Новости.
Пожар в
Самый страшный пожар в истории Новосибирска случился в 1909 году. Тогда выгорели 22 квартала, были уничтожены 794 дома со всеми приусадебными постройками, а также 6 складов, магазины и торговые лавки. Одной из причин стало то, что пожарная дружина одной из первых пала в борьбе с огнем.