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07:26 (мск), источник: VN.ru

Высокий риск пожаров: экстренное предупреждение от МЧС

Экстренное предупреждение об увеличении рисков возникновения природных пожаров сделало ГУ МЧС по Новосибирской области, основываясь на прогнозе Гидрометцентра.

С 22 по 28 августа включительно чрезвычайно высокая пожароопасность (4 и 5 классов горимости) ожидается в Карасукском районе Новосибирской области. Теплая, сухая и ветреная погода может способствовать возникновению очагов природных пожаров.

«Жителям необходимо быть предельно осторожными с огнем, соблюдать требования пожарной безопасности как в быту, так и в природной среде. Кроме того, руководителям сельхозпредприятий следует уделить особое внимание соблюдению требований пожарной при проведении работ по уборке урожая и заготовке кормов», — рассказали в ведомстве.

Накануне огненная стихия атаковала другой регион России — Ростовскую область, в регионе введено чрезвычайное положение. Такое решение принял глава МЧС России Владимир Пучков, сообщает РИА Новости.

Пожар в Ростове-на-Дону произошел в понедельник, 21 августа. Огонь охватил несколько частных домов, после чего перекинулся на соседние улицы и переулки. Общая площадь возгорания достигла десяти тысяч квадратных метров. Огнем повреждены 107 строений, в том числе 83 жилые постройки. По предварительным данным, за медицинской помощью обратилось 45 человек, семь из них госпитализированы.

Самый страшный пожар в истории Новосибирска случился в 1909 году. Тогда выгорели 22 квартала, были уничтожены 794 дома со всеми приусадебными постройками, а также 6 складов, магазины и торговые лавки. Одной из причин стало то, что пожарная дружина одной из первых пала в борьбе с огнем.

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