Уфимцы узнают, кто отвечает за благоустройство каждого двора

Власти Уфы решили разобраться с многочисленными жалобами на благоустройство вполне конкретным способом. Уже сегодня, 22 августа, на официальном сайте мэрии заработала интерактивная карта зон ответственности по содержанию. Проще говоря, каждый уфимец сможет зайти на эту карту, навести курсор на свой или чужой двор и узнать, кто должен чистить его от снега или от грязи.

По мнению руководства башкирской столицы, если все уфимцы узнают, кто именно виновен в плохой уборке снега или другой проблеме, решить ее будет значительно проще. На карте будут указаны названия предприятий, ответственных за участок. Вместе с названиями будут указаны и телефоны, а так же имена руководящих ими лиц. Все претензии можно будет предъявить им.