Около станций метро «Баррикадная» и «Краснопресненская» восстановили историческую брусчатку

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Исторической брусчаткой начала XX века была покрыта проезжая часть на Баррикадной улице — от дома 2/1, строения 11 до пересечения с Большой Грузинской улицей, а также часть Кудринской площади возле высотки.

В июне этого года ее демонтировали для прокладки кабельной канализации и работ по благоустройству территории. Брусчатое покрытие было уложено на паллеты и размещено на стройплощадке.

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«В настоящее время вся историческая брусчатка возвращена на место. Ее почистили, а кладку укрепили. Завершить работы по благоустройству всей территории возле станций метро “Баррикадная” и “Краснопресненская” планируется к 1 сентября», — прокомментировали в пресс-службе Департамента капитального ремонта города Москвы.

После завершения ремонта вместо парковки около стилобата высотного здания на Кудринской площади появится комфортное городское пространство с хорошим освещением, лавочками и деревьями в кадках. Всего возле станций «Краснопресненская» и «Баррикадная» высадят более 90 деревьев и 290 кустарников.

Здесь же появится почти 900 квадратных метров цветников. Кроме того, у станций метро установят новые остановочные павильоны. Вновь созданный островок безопасности напротив главного входа в Московский зоопарк разделит транспортные потоки на этом участке.