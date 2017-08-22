Приморские спасатели просят отпускников отойти от моря

Из-за сильного циклона, который движется в сторону Приморья, спасатели просят отдыхающих скорректировать свои планы на отдых и настоятельно рекомендуют воздержаться от нахождения вблизи побережья. Как сообщили ИА «Хабаровский край сегодня» в ГУ МЧС Приморского края, приход циклона ожидается 24 августа. Сильные дожди, грозы и порывы ветра до 17 метров в секунду пройдут в основном в ночное время в южной половине края и днем в северной части. Сильные осадки синоптики прогнозируют в Арсеньевском, Артемовском, Владивостокском, Находкинском, Партизанском, Спасском, Уссурийском городских округах, в Фокино и городском округе Большой Камень, в Анучинском, Лазовском, Михайловском, Надеждинском, Октябрьском, Ольгинском, Партизанском, Пограничном, Пожарском, Спасском, Тернейской, Ханкайском, Хасанском, Шкотовском и Яковлевском муниципальных районах. В заливе Петра Великого от мыса Поворотный до мыса Золотой, высота волн может достигнуть 3,5 метров с сильным накатом на побережье. Дожди повысят уровень воды в реках на 1−3 метра, сформируются дождевые паводки, которыми может размыть дороги и мосты.

— Как жителей, так и гостей Приморья просим корректировать свои планы в период действия циклона. Отдыхающим в прибрежной зоне покинуть места отдыха, прервать туристические маршруты, свернуть палаточные лагеря, не выходить в море, а также воздержаться от пользования автомобилем, — отметили в ГУ МЧС Приморского края. Напомним, последствия прошлого циклона, который бушевал в Приморье в первую неделю августа, спасатели ликвидируют по сей день. Мощными дождями размыло дороги, железнодорожные пути, из-за чего временно было прервано сообщение по маршруту «Хабаровск-Владивосток». Водой затопило как частные дома с огородами, так и городские улицы, автомобильный транспорт. На помощь коллегам из Приморья выдвинулись сотрудники ГУ МЧС Хабаровского края.



24 августа погода испортится и в Хабаровском крае. Здесь ожидаются сильные осадки, грозы, шквалистый ветер до 15 метров в секунду. Однако резкого ухудшения паводковой ситуации в крае не прогнозируется.