Скрынник: Иркутск сможет принять ЧМ-2020 по бенди, если достроит ледовую арену

Источник: IrkutskMedia.ru

Иркутск сможет претендовать на проведение чемпионата мира по хоккею с мячом 2020 года, если будут даны гарантии строительства крытой ледовой арены. Об этом сказал президент Международной федерации хоккея с мячом (FIB) и глава Федерации хоккея с мячом России (ФХМР) Борис Скрынник. Сейчас у федерации нет гарантий, что в 2019 году арена будет готова. Работы по строительству фактически еще не начались, не выдан даже проект, сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на ТАСС.

Накануне, 21 августа, ФХМР объявила о переносе чемпионата мира 2019 года из Иркутска в другой город. Решение связано с задержкой введения в строй крытой ледовой арены «Байкал».

«Завтра будет направлено еще одно письмо в адрес губернатора Иркутской области с просьбой предоставить гарантии того, что в 2020 году стадион будет построен. Если гарантии будут получены, то, скорее всего, это (проведение чемпионата мира в Иркутске) будет 2020 год. Сейчас у ФИБ нет гарантий, что в 2019 году арена будет готова, в то время как основная цель проведения Чемпионата мира в Иркутске — ее строительство, под это и давалось право проведения турнира. Но работы по строительству фактически еще не начались, не выдан даже проект», — сказал Борис Скрынник.

Напомним, XXIX Чемпионат мира по хоккею с мячом, право на проведение которого по решению Исполкома Международной федерации бенди (FIB) получил Иркутск, состоится в другом городе. По достигнутой договоренности с облправительством и Федерацией бенди Иркутской области мировой форум в столице Приангарья состоится позднее.

Как ранее сообщало ИА IrkutskMedia, решение о проведении ЧМ-2019 в Иркутске было принято в июле 2016 года на заседании Исполкома FIB в Черногории. Иркутск принимал Чемпионат мира среди мужских команд в 2014 году. Ранее, в 2012 году, в Сибири соревновались сильнейшие женские сборные. В феврале 2017 года столица региона приняла мировое первенство среди девушек.