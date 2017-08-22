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07:21 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Скрынник: Иркутск сможет принять ЧМ-2020 по бенди, если достроит ледовую арену

Сейчас у ФИБ нет гарантий, что в 2019 году арена будет готова, сказал президент Международной федерации хоккея с мячом.

Источник: IrkutskMedia.ru

Иркутск сможет претендовать на проведение чемпионата мира по хоккею с мячом 2020 года, если будут даны гарантии строительства крытой ледовой арены. Об этом сказал президент Международной федерации хоккея с мячом (FIB) и глава Федерации хоккея с мячом России (ФХМР) Борис Скрынник. Сейчас у федерации нет гарантий, что в 2019 году арена будет готова. Работы по строительству фактически еще не начались, не выдан даже проект, сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на ТАСС.

Накануне, 21 августа, ФХМР объявила о переносе чемпионата мира 2019 года из Иркутска в другой город. Решение связано с задержкой введения в строй крытой ледовой арены «Байкал».

«Завтра будет направлено еще одно письмо в адрес губернатора Иркутской области с просьбой предоставить гарантии того, что в 2020 году стадион будет построен. Если гарантии будут получены, то, скорее всего, это (проведение чемпионата мира в Иркутске) будет 2020 год. Сейчас у ФИБ нет гарантий, что в 2019 году арена будет готова, в то время как основная цель проведения Чемпионата мира в Иркутске — ее строительство, под это и давалось право проведения турнира. Но работы по строительству фактически еще не начались, не выдан даже проект», — сказал Борис Скрынник.

Напомним, XXIX Чемпионат мира по хоккею с мячом, право на проведение которого по решению Исполкома Международной федерации бенди (FIB) получил Иркутск, состоится в другом городе. По достигнутой договоренности с облправительством и Федерацией бенди Иркутской области мировой форум в столице Приангарья состоится позднее.

Как ранее сообщало ИА IrkutskMedia, решение о проведении ЧМ-2019 в Иркутске было принято в июле 2016 года на заседании Исполкома FIB в Черногории. Иркутск принимал Чемпионат мира среди мужских команд в 2014 году. Ранее, в 2012 году, в Сибири соревновались сильнейшие женские сборные. В феврале 2017 года столица региона приняла мировое первенство среди девушек.

Также напомним, в 2014 году Иркутск не оплатил взнос в размере 350 тысяч евро Международной федерации бенди (FIB) за право проведения ЧМ среди мужских команд. Затем долг городу простили. Об этом заявил президент региональной федерации бенди Владимир Матиенко. По его словам, поводом для такого решения мог послужить достойный уровень организации соревнований международного уровня.

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