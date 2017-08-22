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07:37 (мск), источник: VN.ru

Приставы ошиблись и списали долг с тезки жителя Новосибирска

Юридический казус возник по вине приставов в Новосибирске. Житель столицы Сибири задолжал банку 12 с небольшим тысяч рублей, которые списали со счета его тезки, проживающего в Ростове-на-Дону. Точку в этой истории поставил областной суд.

Уроженец Причерноморья А. А. Кузнецов обнаружил пропажу на своем счету. Выяснилось, что более 12 тысяч рублей были списаны приставами в счет погашения задолженности по кредиту жителя сибирской столицы. Как оказалось, у обоих Кузнецовых не только одинаковые имя и отчество, но и полностью совпадает дата рождения.

«Ростовский Кузнецов обратился в суд с административным исковым заявлением к новосибирским судебным приставам, — сообщила VN.ru представитель Новосибирского областного суда Анастасия Панченко. — Он просил признать незаконными действия приставов и требовал вернуть его деньги. В обоснование требований житель Ростова указал, что должником не является и списание денег считает незаконным».

В ходе неоднократных обращений в банк и в подразделения службы судебных приставов было установлено, что деньги были ошибочно списаны по исполнительным производствам, по которым должником является полный тезка А. А. Кузнецов из Ростова, но проживающий в Новосибирске.

Примечательно, что изначально приставы отказались устранить ошибку. Они сослались на «специфику программных средств межведомственного электронного документооборота». Дескать, судебный пристав-исполнитель лишен возможности получить дополнительную информацию, позволяющую более полно идентифицировать должника.

«Судом указано, что именно судебный пристав обязан был выяснить принадлежность счетов должника в банке, что не было им выполнено, — добавила Анастасия Панченко. — Действия пристава признаны незаконными, так как он не проявил должной внимательности. Деньги жителю Ростова обязаны вернуть».

Это не первая подобная ошибка со стороны приставов. Так житель Куйбышева Сергей Николаев узнал, что в Алтайском крае живет его полный тезка. Два года назад на зарплатную карту жителя Куйбышева судебные приставы Алтайского края наложили арест. С него стали высчитывать долг в сумме более 500 тысяч рублей, которые задолжал его алтайский тезка.

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