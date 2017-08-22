Приставы ошиблись и списали долг с тезки жителя Новосибирска

Уроженец Причерноморья А. А. Кузнецов обнаружил пропажу на своем счету. Выяснилось, что более 12 тысяч рублей были списаны приставами в счет погашения задолженности по кредиту жителя сибирской столицы. Как оказалось, у обоих Кузнецовых не только одинаковые имя и отчество, но и полностью совпадает дата рождения.

«Ростовский Кузнецов обратился в суд с административным исковым заявлением к новосибирским судебным приставам, — сообщила VN.ru представитель Новосибирского областного суда Анастасия Панченко. — Он просил признать незаконными действия приставов и требовал вернуть его деньги. В обоснование требований житель Ростова указал, что должником не является и списание денег считает незаконным».

В ходе неоднократных обращений в банк и в подразделения службы судебных приставов было установлено, что деньги были ошибочно списаны по исполнительным производствам, по которым должником является полный тезка А. А. Кузнецов из Ростова, но проживающий в Новосибирске.

Примечательно, что изначально приставы отказались устранить ошибку. Они сослались на «специфику программных средств межведомственного электронного документооборота». Дескать, судебный пристав-исполнитель лишен возможности получить дополнительную информацию, позволяющую более полно идентифицировать должника.

«Судом указано, что именно судебный пристав обязан был выяснить принадлежность счетов должника в банке, что не было им выполнено, — добавила Анастасия Панченко. — Действия пристава признаны незаконными, так как он не проявил должной внимательности. Деньги жителю Ростова обязаны вернуть».