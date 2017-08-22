Челябинск отмечает День флага — АФИША

Челябинск отмечает сегодня, 22 августа, День государственного флага Российской Федерации — к государственному празднику в городе приурочена череда мероприятий, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на Управление культуры южноуральской столицы.

На бульваре Славы состоится молодежная акция «Три цвета гордости», во время которой пройдет опрос среди граждан «Какие традиции можно ввести в День российского флага?», а также увлекательный исторический экскурс «Занимательные флаги» (от первого российского флага до наших дней).

Вспомнить страницы истории Отечества и обратиться к государственной символике, ее истории и современности предлагают южноуральцам городские библиотеки. Так, 22 августа в Центральной библиотеке им. А. С. Пушкина пройдет урок гражданственности «Во Славу Российского флага». В программе просмотр литературы «Во флаге — Слава страны» и видеопрезентации «Во славу Российского флага». Здесь же сегодня откроется книжная выставка «Флаг как отражение истории России», пройдет исторический экскурс «Флаг в истории России».

В 13.00 в библиотеке № 26 им. Л. К. Татьяничевой прозвучит концерт «Играй, балалайка», а также пройдет информационно-познавательная программа «Наш флаг — наша гордость».

В библиотеке № 11 им. Я. Гашека пройдет час истории «Три символа на фоне истории». Начало в 13.00.

Библиотека № 23 проведет для юных патриотов информационную беседу «Главные символы России» и конкурс знатоков «Под русским стягом». Также в этот день состоится уличная акция «Символы России». Начало мероприятий в 15.00.

23 августа библиотека № 1 расскажет об истории флага, проведет познавательную программу «Символы России». В 10.30 здесь же состоится час гражданственности «Державность и величие в символах России».