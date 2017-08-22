Челябинцы смогут оплачивать проезд банковскими картами
Наличные деньги в муниципальном транспорте Челябинска скоро могут «выйти из обращения».
Наличные деньги в муниципальном транспорте Челябинска скоро могут «выйти из обращения».
Пассажиры получат возможность оплачивать проезд с помощью банковских карт.
Об этом сегодня в прямом эфире радио «Южный Урал» заявил начальник управления транспорта администрации города Роман Болотов. Однако к оплате будут приниматься не все карты, а только специальные — с транспортным приложением. Деньги для оплаты проезда зачисляются на отдельный счет. Это можно сделать через банкомат, личный кабинет или мобильное приложение в разделе «Транспортная карта», а также отправив SMS на специальный номер. Минимальная сумма пополнения — 50 рублей, максимальная зависит от остатка на карте, который должен быть не более 10 тысяч рублей.
Стоимость проезда будет зависеть от суммы пополнения. Проект банковской карты с транспортным приложением для Челябинска разработан МУП «Служба организации движения» совместно с Челябинским отделением Сбербанка.
Олеся Тимонина.