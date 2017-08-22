17 из 100 лучших учебников мира переведены на казахский язык

Источник: 365info.kz

— В рамках реализации программы «Рухани жаңғыру» мобилизуется ряд специальных проектов, одним из которых является «Новое гуманитарное знание. 100 новых учебников на казахском языке» по общественным и гуманитарным наукам. Для реализации этого проекта создана некоммерческая, негосударственная общественная организация «Ұлттық аударма бюросы» («Национальное бюро переводов»). Эта организация при привлечении сотрудников учебных заведений, порядка 90 человек, в числе которых преподаватели, редакторы, переводчики занимается переводом учебников, утвержденных на этот год. Со списком учебников можно ознакомиться на веб-сайте проекта, — сообщил руководитель компании. Рауан Кенжеханулы считает, что любой перевод — это достаточно сложная творческая работа, где могут иметь место разные мнения..



Особенно когда это касается научного перевода для университетов.

— Поэтому к работе также привлечены преподаватели ВУЗов со знанием английского, казахского языков и пониманием предмета. Наряду с этим привлекаются специалисты, которые могут выступить научными редакторами, а также литературные редакторы. Очень важно, чтобы мы могли привлечь к этой работе как можно более широкий круг заинтересованных специалистов, — отметил спикер.

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В статье главы государства «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания», говорится, что реализация проекта позволит «создать условия для полноценного образования студентов по истории, политологии, социологии, философии, психологии, культурологии, филологии».

— Также есть направления экономики, в частности, менеджмент и предпринимательство. Предметы по которым есть необходимость перевода на казахский язык будут переведены с английского, французского и немецкого языков. В рамках данного проекта налажено партнерство с ведущими издательскими организациями США, Великобритании, Швейцарии, Франции, — пояснил Рауан Кенжеханулы..



В числе уже переведенных 17-ти книг Кенжеханулы назвал книгу Карена Армстронга «История Бога — Тысячелетние искания в иудаизме, христианстве и исламе», которую перевели видные теологи нашей страны.