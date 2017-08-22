17 из 100 лучших учебников мира переведены на казахский язык
Основатель и руководитель компании в сфере электронного образования Bilim Media Group Рауан Кенжеханулы рассказал о работе над новым проектом на брифинге в Службе центральных коммуникаций.
Основатель и руководитель компании в сфере электронного образования Bilim Media Group Рауан Кенжеханулы рассказал о работе над новым проектом на брифинге в Службе центральных коммуникаций.
— В рамках реализации программы «Рухани жаңғыру» мобилизуется ряд специальных проектов, одним из которых является «Новое гуманитарное знание. 100 новых учебников на казахском языке» по общественным и гуманитарным наукам. Для реализации этого проекта создана некоммерческая, негосударственная общественная организация «Ұлттық аударма бюросы» («Национальное бюро переводов»). Эта организация при привлечении сотрудников учебных заведений, порядка 90 человек, в числе которых преподаватели, редакторы, переводчики занимается переводом учебников, утвержденных на этот год. Со списком учебников можно ознакомиться на
Особенно когда это касается научного перевода для университетов.
— Поэтому к работе также привлечены преподаватели ВУЗов со знанием английского, казахского языков и пониманием предмета. Наряду с этим привлекаются специалисты, которые могут выступить научными редакторами, а также литературные редакторы. Очень важно, чтобы мы могли привлечь к этой работе как можно более широкий круг заинтересованных специалистов, — отметил спикер.
В статье главы государства «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания», говорится, что реализация проекта позволит «создать условия для полноценного образования студентов по истории, политологии, социологии, философии, психологии, культурологии, филологии».
— Также есть направления экономики, в частности, менеджмент и предпринимательство. Предметы по которым есть необходимость перевода на казахский язык будут переведены с английского, французского и немецкого языков. В рамках данного проекта налажено партнерство с ведущими издательскими организациями США, Великобритании, Швейцарии, Франции, — пояснил Рауан Кенжеханулы..
В числе уже переведенных 17-ти книг Кенжеханулы назвал книгу Карена Армстронга «История Бога — Тысячелетние искания в иудаизме, христианстве и исламе», которую перевели видные теологи нашей страны.
«Нам нужно перевести в ближайшие годы 100 лучших учебников мира с разных языков по всем направлениям гуманитарного знания на казахский язык и дать возможность нашей молодежи учиться по лучшим мировым образцам. Уже в 2018/2019 учебном году мы должны начать обучать наших студентов по этим учебникам.
Для этих целей на базе уже существующих переводческих структур нужно создать негосударственное Национальное бюро переводов, которое бы по заказу Правительства начало эту работу уже летом 2017 года», — написал Нурсултан Назарбаев в программной статье «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания», опубликованной в газете «Казахстанская правда».