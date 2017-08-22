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07:51 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Под Красноярском началось строительство нового надземного пешеходного перехода

Строительство объекта обойдется в 39 млн рублей.

Под Красноярском на 28 км трассы Р-257 (М-54) «Енисей» возле пос. Молодежный началось строительство надземного пешеходного перехода. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ «Байкал».

На участке уже проведены все подготовительные работы. Надземный переход, который расположится в 15 м от автобусной остановки, будут строить по принципу аналогичной конструкции вблизи аэропорта «Емельяново». Дорожники в настоящий момент проводят комплекс работ по переустройству линий электропередач и переносу остановочных пунктов на время проведения строительно-монтажных работ.

Высота надземного перехода будет достигать 23,6 м. На нем будут предусмотрены пандусы для передвижения маломобильных групп населения.

Ранее сообщалось, что строительство объекта обойдется в 39 млн рублей. Средства выделены из федерального бюджета. Работы планируется завершить в октябре 2018 года.

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