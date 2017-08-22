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07:52 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Ученые из Красноярска разработали дизельное топливо из отходов канализации

Исследователи из ЦСМ, СО РАН и СФУ планируют совместно продвигать технологию.

Ученые из Красноярска работают над технологией переработки отходов канализации в биотопливо. Исследованием занимаются специалисты из ЦСМ, СО РАН и СФУ.

Представитель руководителя Росстандарта в СФО, директор Красноярского ЦСМ Василий Моргун рассказал, что в настоящее время выполнены экономические расчеты, у ученых имеется патент на технологию, есть и опытная установка по переработке осадков.

«Наступает очень важный этап — коммерциализации проекта. Красноярский ЦСМ окажет поддержку в разработке необходимой документации, сертификации оборудования и продукции, в испытаниях установок по переработке ила в биотопливо. Мы рассчитываем выйти на полупромышленные испытания в 2018 года, после чего начнется постепенный вывод технологии на рынок», — сообщил Моргун.

По словам заместителя директора по науке Института биофизики СО РАН Михаила Гладышева, отработанная в лабораторных условиях технология позволит в перспективе урегулировать одну из главных экологических проблем Красноярска — размещения осадков канализации на полях вокруг города.

«Сегодня эти отходы не уничтожаются, а складируются на так называемых иловых картах, в связи с чем ценные земли вокруг города на долгие годы выводятся из хозяйственного оборота. Новая технология, созданная в Красноярске и имеющая Патент РФ, позволит решать две задачи: важнейшую по обеззараживанию и утилизации осадков и попутную — по производству биодизеля из бросового сырья, который можно будет применять в качестве автомобильного топлива», — отмечает Гладышев.

По оценкам специалиста, при наличии должного финансирования технология и необходимое оборудование могут быть разработаны в ближайшие 2−3 года, а затем выведены на рынок. Отмечается, что аналоги красноярской разработки на сегодня в мире не встречаются.

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