Ученые из Красноярска разработали дизельное топливо из отходов канализации

Ученые из Красноярска работают над технологией переработки отходов канализации в биотопливо. Исследованием занимаются специалисты из ЦСМ, СО РАН и СФУ.

Представитель руководителя Росстандарта в СФО, директор Красноярского ЦСМ Василий Моргун рассказал, что в настоящее время выполнены экономические расчеты, у ученых имеется патент на технологию, есть и опытная установка по переработке осадков.

«Наступает очень важный этап — коммерциализации проекта. Красноярский ЦСМ окажет поддержку в разработке необходимой документации, сертификации оборудования и продукции, в испытаниях установок по переработке ила в биотопливо. Мы рассчитываем выйти на полупромышленные испытания в 2018 года, после чего начнется постепенный вывод технологии на рынок», — сообщил Моргун.

По словам заместителя директора по науке Института биофизики СО РАН Михаила Гладышева, отработанная в лабораторных условиях технология позволит в перспективе урегулировать одну из главных экологических проблем Красноярска — размещения осадков канализации на полях вокруг города.

«Сегодня эти отходы не уничтожаются, а складируются на так называемых иловых картах, в связи с чем ценные земли вокруг города на долгие годы выводятся из хозяйственного оборота. Новая технология, созданная в Красноярске и имеющая Патент РФ, позволит решать две задачи: важнейшую по обеззараживанию и утилизации осадков и попутную — по производству биодизеля из бросового сырья, который можно будет применять в качестве автомобильного топлива», — отмечает Гладышев.