Уфимцы решат, нужно ли ограждение вокруг озера Солдатского в парке Якутова

Опрос, в котором жителям Уфы предлагается решить вопрос, ограждать ли забором озеро Солдатское в парке им. И. Якутова, опубликован в официальной группе администрации Советского района «Вконтакте».

«На озере Солдатском есть две смотровые площадки, которые подняты высоко над уровнем воды. Большинство считают, что достаточно оградить только их, а доступ к воде нужен, так как это создает атмосферу единения с природой. Другие думают, что открытый водоем небезопасен. Сегодня насладиться природой парка можно сидя на лавочке в тени деревьев прямо у воды. Если же озеро оградить, то такой возможности у горожан уже не будет», — написано в сопровождающем опрос обращении администрации.

На выбор предложены три варианта ответов: «Нужно оградить только смотровые площадки», «Нужно оградить по всему периметру» и «Мне все равно». На данный момент 75% проголосовавших считают, что достаточно обезопасить подходы к воде только на смотровых площадках.

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