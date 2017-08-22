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08:05 (мск), источник: АиФ Уфа

Уфимцы решат, нужно ли ограждение вокруг озера Солдатского в парке Якутова

Администрация Советского района Уфы запустила опрос в своей группе.

Опрос, в котором жителям Уфы предлагается решить вопрос, ограждать ли забором озеро Солдатское в парке им. И. Якутова, опубликован в официальной группе администрации Советского района «Вконтакте».

«На озере Солдатском есть две смотровые площадки, которые подняты высоко над уровнем воды. Большинство считают, что достаточно оградить только их, а доступ к воде нужен, так как это создает атмосферу единения с природой. Другие думают, что открытый водоем небезопасен. Сегодня насладиться природой парка можно сидя на лавочке в тени деревьев прямо у воды. Если же озеро оградить, то такой возможности у горожан уже не будет», — написано в сопровождающем опрос обращении администрации.

На выбор предложены три варианта ответов: «Нужно оградить только смотровые площадки», «Нужно оградить по всему периметру» и «Мне все равно». На данный момент 75% проголосовавших считают, что достаточно обезопасить подходы к воде только на смотровых площадках.

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Вопрос о необходимости ограждения всего озера возник в обсуждениях горожан в социальных сетях после случая в начале июля, когда мальчик на велосипеде скатился в пруд в уфимском парке «Первомайский». Комментировавшие это сообщение обратили внимание руководство парка им. И. Якутова и администрации Советского района о небезопасных берегах озера Солдатское, а некоторые стали требовать оградить водоём полностью.

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