День флага России отметили в Иркутске акцией у Вечного огня и автопробегом

В мероприятии приняли участие губернатор Иркутской области Сергей Левченко, главный федеральный инспектор по Иркутской области аппарата полномочного представителя президента РФ в Сибирском федеральном округе Андрей Абрусевич, председатель Законодательного собрания Приангарья Сергей Брилка, представители правительства и депутаты парламента, члены общественной палаты региона. В честь юбилея Иркутской области впервые был представлен флаг России длиной 80 метров. Также участники акции запустили в небо 80 воздушных шаров. Кроме того, торжественный митинг состоялся в сквере имени Кирова. По окончании мероприятия был дан старт мото— и автопробегам. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.