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08:06 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

День флага России отметили в Иркутске акцией у Вечного огня и автопробегом

День государственного флага России отметили акцией у мемориала «Вечный огонь Славы» в Иркутске сегодня, 22 августа.

Источник: IrkutskMedia.ru

В мероприятии приняли участие губернатор Иркутской области Сергей Левченко, главный федеральный инспектор по Иркутской области аппарата полномочного представителя президента РФ в Сибирском федеральном округе Андрей Абрусевич, председатель Законодательного собрания Приангарья Сергей Брилка, представители правительства и депутаты парламента, члены общественной палаты региона. В честь юбилея Иркутской области впервые был представлен флаг России длиной 80 метров. Также участники акции запустили в небо 80 воздушных шаров. Кроме того, торжественный митинг состоялся в сквере имени Кирова. По окончании мероприятия был дан старт мото— и автопробегам. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

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