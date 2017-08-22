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08:05 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Участникам ежегодного велозаезда выдадут велономера в Иркутске

Выдача номеров состоится на площади около ДС «Труд» 26 августа.

Источник: IrkutskMedia.ru

Участникам ежегодного велозаезда впервые за 56 лет выдадут велосипедные номера в Иркутске. Выдача номеров состоится на площади около ДС «Труд» с 19.00 до 20.00 26 августа. Для получения номера необходимо зарегистрироваться на сайте велоиркутск.рф и приехать на велосипеде в назначенное время. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на организаторов.

Велосипедные номера получат участники Иркутского велозаезда, который пройдет 26 августа.

«Мы выдаем номера для велосипедов, как символ того, что велосипедист такой же участник дорожного движения, как и водитель автомобиля», — отметил организатор велозаезда Дмитрий Салко.

Номера для велосипедистов перестали выдаваться с 1960 годов. В этом году их будут распространять абсолютно добровольно. Действующие правила дорожного движения не требуют установки регистрационных знаков на велосипеды.

Иркутский велозаезд проходит с 2007 года. В этом году велосипедисты с номерами проедут по маршруту от площади около ДС «Труд» до Московских ворот и обратно, по бульвару Гагарина и улице Сурикова. На протяжении всего маршрута участников будет сопровождать группа волонтеров, которые будут следить за темпом колонны и помогать организованно пройти всю дистанцию. Длина маршрута — девять км.

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