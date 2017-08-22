Участникам ежегодного велозаезда выдадут велономера в Иркутске

Источник: IrkutskMedia.ru

Участникам ежегодного велозаезда впервые за 56 лет выдадут велосипедные номера в Иркутске. Выдача номеров состоится на площади около ДС «Труд» с 19.00 до 20.00 26 августа. Для получения номера необходимо зарегистрироваться на сайте велоиркутск.рф и приехать на велосипеде в назначенное время. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на организаторов.

Велосипедные номера получат участники Иркутского велозаезда, который пройдет 26 августа.

«Мы выдаем номера для велосипедов, как символ того, что велосипедист такой же участник дорожного движения, как и водитель автомобиля», — отметил организатор велозаезда Дмитрий Салко.

Номера для велосипедистов перестали выдаваться с 1960 годов. В этом году их будут распространять абсолютно добровольно. Действующие правила дорожного движения не требуют установки регистрационных знаков на велосипеды.