Актриса и зоозащитница Памела Андерсон снова приедет во Владивосток. На этот раз модель станет почетным гостем 15-го Международного кинофестиваля стран Азиатско-Тихоокеанского региона «Меридианы Тихого», который пройдет с 9 по 15 сентября в приморской столице. Об этом заявили на пресс-конференции, посвященной юбилейному кинофестивалю, сообщает ИА PrimaMedia.

Напомним, Памела Андерсон участвовала в первом Восточном экономическом форуме (ВЭФ), который прошел во Владивостоке в сентябре 2015 года. Андерсон была приглашена на ВЭФ лично министром природных ресурсов РФ Сергеем Донским, с которым обсудила проблемы экологии моря и биоразнообразия Мирового океана. Кроме того, она приняла участие в благотворительном аукционе в поддержку сохранения редких видов животных, где продала за 3 млн рублей спасательный буй со съемок сериала «Спасатели Малибу». Актриса активно выступает за защиту природы и животных и борется с использованием натуральных мехов в индустрии моды.