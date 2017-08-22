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07:57 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Памела Андерсон снова приедет во Владивосток

Актриса планирует посетить закрытие международного кинофестиваля «Меридианы Тихого».

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 22 августа, PrimaMedia.

Актриса и зоозащитница Памела Андерсон снова приедет во Владивосток. На этот раз модель станет почетным гостем 15-го Международного кинофестиваля стран Азиатско-Тихоокеанского региона «Меридианы Тихого», который пройдет с 9 по 15 сентября в приморской столице. Об этом заявили на пресс-конференции, посвященной юбилейному кинофестивалю, сообщает ИА PrimaMedia.

Напомним, Памела Андерсон участвовала в первом Восточном экономическом форуме (ВЭФ), который прошел во Владивостоке в сентябре 2015 года. Андерсон была приглашена на ВЭФ лично министром природных ресурсов РФ Сергеем Донским, с которым обсудила проблемы экологии моря и биоразнообразия Мирового океана. Кроме того, она приняла участие в благотворительном аукционе в поддержку сохранения редких видов животных, где продала за 3 млн рублей спасательный буй со съемок сериала «Спасатели Малибу». Актриса активно выступает за защиту природы и животных и борется с использованием натуральных мехов в индустрии моды.

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