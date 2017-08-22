Жаркая погода вернется в Новосибирск на последнюю неделю августа

Не успели попрощаться с теплом, как столбики термометров вновь поползли вверх. Синоптики обещают жару до 29 градусов.

— С европейской территории перемещается антициклон, и в ближайшую неделю будет теплая, летняя солнечная погода. Температура будет выше нормы на 3−5 градусов, — сообщила директор Западно-Сибирского метеоагентства Людмила Скосырская.

Сегодня ребята еще в курточках и штанах, но завтра уже собираются загорать. В оздоровительном лагере по плану солнечные процедуры.

— Устроим мини-пикник в сквере, прогулки на свежем воздухе. Наденем кепочки и будем покорять новые поляны, — говорит воспитатель Татьяна Кендина.

Жары с нетерпением ждут и селяне. Из-за ежедневных дождей сроки уборки затягиваются. А для некоторых культур солнце жизненно необходимо.

— Для того чтобы собрать урожай, еще месяц нам надо. Поэтому 30 дней с хорошими погодными условиями будут кстати. Еще есть культуры, которые зеленые. Пшеница еще не буреет, потому что ей нужна температура, — говорит руководитель Бобровского хозяйства Анатолий Громов.

Возвращению лета рады далеко не все. Люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями страдают от аномальной жары, а резкие перепады температуры сказываются на давлении. Отсюда приступы и плохое самочувствие.