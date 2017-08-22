Жаркая погода вернется в Новосибирск на последнюю неделю августа
Возвращение в лето. В ближайшие дни в Новосибирской области температура воздуха прогреется до 29 градусов. Как долго жара будет радовать сибиряков, в сюжете Руты Келлер.
Возвращение в лето. В ближайшие дни в Новосибирской области температура воздуха прогреется до 29 градусов. Как долго жара будет радовать сибиряков, в сюжете Руты Келлер.
Не успели попрощаться с теплом, как столбики термометров вновь поползли вверх. Синоптики обещают жару до 29 градусов.
— С европейской территории перемещается антициклон, и в ближайшую неделю будет теплая, летняя солнечная погода. Температура будет выше нормы на 3−5 градусов, — сообщила директор
Сегодня ребята еще в курточках и штанах, но завтра уже собираются загорать. В оздоровительном лагере по плану солнечные процедуры.
— Устроим
Жары с нетерпением ждут и селяне.
— Для того чтобы собрать урожай, еще месяц нам надо. Поэтому 30 дней с хорошими погодными условиями будут кстати. Еще есть культуры, которые зеленые. Пшеница еще не буреет, потому что ей нужна температура, — говорит руководитель Бобровского хозяйства Анатолий Громов.
Возвращению лета рады далеко не все. Люди с
По прогнозам, тепло в Новосибирской области не задержится. Жару обещают лишь на этой неделе. Затем столбик термометра будет постепенно падать.