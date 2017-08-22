Омские модельеры устроили показ одежды из мусора
Активисты омских КТОСов продолжают не сидеть без дела. Так, в КТОС «Чкаловский — 1» прошел необычный показ модной коллекции «Волшебные превращения».
Активисты омских КТОСов продолжают не сидеть без дела. Так, в КТОС «Чкаловский — 1» прошел необычный показ модной коллекции «Волшебные превращения».
Над коллекцией трудились известные в округе модельеры — родители моделей.
«Почему же показ коллекции необычный? А потому, что состоит она из моделей, изготовленных из бросового материала в рамках
Наряды готовили родители вместе с детьми. На их изготовление шли практически любые подручные предметы — мусорные пакеты, пластиковые стаканчики, диски, магазинные пакеты, фольга, подарочная упаковка, губки для посуды, журналы, коробки.
Все наряды были оценены по достоинству — основными критериями для оценки стали красота и необычность исполнения, презентация, бюджетность в изготовлении, удобство в использовании и практичность, безопасность для окружающих и, самое главное, экологичность.