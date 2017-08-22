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07:56 (мск), источник: СуперОмск

Омские модельеры устроили показ одежды из мусора

Активисты омских КТОСов продолжают не сидеть без дела. Так, в КТОС «Чкаловский — 1» прошел необычный показ модной коллекции «Волшебные превращения».

Источник: SuperOmsk.ru

Над коллекцией трудились известные в округе модельеры — родители моделей.

«Почему же показ коллекции необычный? А потому, что состоит она из моделей, изготовленных из бросового материала в рамках информационно-просветительской акции «Чистый город начинается с тебя!» — рассказывает председатель комитета ТОС Елена Саган.

Наряды готовили родители вместе с детьми. На их изготовление шли практически любые подручные предметы — мусорные пакеты, пластиковые стаканчики, диски, магазинные пакеты, фольга, подарочная упаковка, губки для посуды, журналы, коробки.

Все наряды были оценены по достоинству — основными критериями для оценки стали красота и необычность исполнения, презентация, бюджетность в изготовлении, удобство в использовании и практичность, безопасность для окружающих и, самое главное, экологичность.

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