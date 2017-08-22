Омские модельеры устроили показ одежды из мусора

Источник: SuperOmsk.ru

Над коллекцией трудились известные в округе модельеры — родители моделей.

«Почему же показ коллекции необычный? А потому, что состоит она из моделей, изготовленных из бросового материала в рамках информационно-просветительской акции «Чистый город начинается с тебя!» — рассказывает председатель комитета ТОС Елена Саган.

Наряды готовили родители вместе с детьми. На их изготовление шли практически любые подручные предметы — мусорные пакеты, пластиковые стаканчики, диски, магазинные пакеты, фольга, подарочная упаковка, губки для посуды, журналы, коробки.