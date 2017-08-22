Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Стало известно, почему Андрей Драчев ввязался в смертельную драку
Ученые вывели идеальный график повседневной жизни
Письмо арестованного экс-мэра Путину: сделал все, что Вы поручили
Известного шансонье обвинили в мошенничестве с жильем
17-летняя дочь российского миллиардера Диана Манасир выходит...
Как теперь получить неиммиграционную визу в СШАСША меняют порядок выдачи виз россиянам
Андрей Малахов: «Я уже не мальчик, который делает кофе»
Скончался Джерри Льюис
Mercedes доказал, что умеет делать красивые авто (фото)
Porsche рассказал, как испытывал новый Cayenne
«Падение» Керченского моста — ложь украинских СМИ про Крым
Для меня это был шок — солдат ВСУ увидел Донецк
Нюша впервые опубликовала фото с мужем
В Сети обсуждают редкий семейный снимок Пелагеи
Винтовка РФ стреляет пулями в 20 раз тяжелее, чем у АК-47 – СМИ
РФ обновляет наводившую страх «шайтан-арбу» - СМИ
Москвичи массово снимают квартиры с продажи
За неучтенные дома назначат двойной налог
Фоторепортажи
12Растущее напряжение вокруг КНДР
11Мрамор Микеланджело
07:57 (мск), источник: АиФ Кузбасc

Житель Тайги проехал на сцепке вагонов от Анжеро-Судженска до Тайги

Мужчина рассказа, что ему нужно было срочно уехать домой.

47-летний кузбассовец проехал на сцепке грузовых вагонов от Анжеро-Судженска до Тайги.

Как сообщает «Правоохранительный портал Кузбасса», мужчину сняли с грузового поезда транспортные полицейские. Житель Тайги рассказал им, что ему срочно нужно было добраться домой, так как он поссорился с родственниками. Так как электричек в нужное ему время не было, то он решил воспользоваться грузовым поездом.

Необходимо отметить, что в дороге нелегальный пассажир замерз, однако добрался до пункта назначения. В отношении 47-летнего мужчины составлен протокол о нарушении правил поведения на железнодорожном транспорте. Также транспортные полицейские провели с ним беседу.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Гробы памяти. Сибиряки хотели привлечь внимание властей, но привлекли полицейских
В КНДР заявили о «безжалостном возмездии» для США и Южной Кореи
Трамп назвал недопустимым быстрый вывод войск США из Афганистана
ВМС США остановили операции в мире из-за инцидента с эсминцем
ИГ опубликовало видеообращение напавшего на прохожих в Сургуте
СМИ: цены на продукты питания в сентябре значительно снизятся
Полиция рассмотрит все версии крупного пожара в Ростове-на-Дону
В Северной Корее умер последний американский солдат-перебежчик
Спорт
СКА не верит в приметы. Ковальчук и Дацюк взяли Кубок открытия Обладатель Кубка Гагарина без особых проблем переиграл московских армейцев
Авто
«Урал» 8х8: новые фото секретного армейского танковоза В сеть попали качественные фотографии седельного тягача Урал-6308, которому предстоит возить тяжёлую бронетехнику
Hi-Tech
Mercedes-Maybach 6 Cabriolet: представлен роскошный сверхлегкий электрокар Представлен, возможно, самый крутой электрокар из ныне существующих. Разбираемся, чем поразили мир 6 метров роскоши от Mercedes-Benz
Кино
Андрей Малахов: «Я уже не мальчик, который делает кофе» Андрей Малахов, чей переход с «Первого» на канал ВГТРК «Россия 1» стал главной темой августа, наконец прервал молчание и дал газете «Коммерсантъ» большое интервью, в котором рассказал, почему ушел к конкурентам
Недвижимость
Россияне скупают жилье в Крыму
Известного шансонье обвинили в мошенничестве с жильем
Военным разрешили изымать земли у граждан
За неучтенные дома придется платить двойной налог
Леди
17-летняя дочь российского миллиардера выходит замуж (фото) Девушка призналась, что возлюбленный уже сделал ей предложение.
Дети
Татьяна Навка поделилась снимком из роддома Олимпийская чемпионка празднует день рождения младшей дочери.
Все о ремонте
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
13 интересных идей для маленькой кухни
Самые красивые детские сады (фото)
Как создать спальню мечты: 10 советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь