Житель Тайги проехал на сцепке вагонов от Анжеро-Судженска до Тайги

Как сообщает «Правоохранительный портал Кузбасса», мужчину сняли с грузового поезда транспортные полицейские. Житель Тайги рассказал им, что ему срочно нужно было добраться домой, так как он поссорился с родственниками. Так как электричек в нужное ему время не было, то он решил воспользоваться грузовым поездом.