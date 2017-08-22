Житель Тайги проехал на сцепке вагонов от Анжеро-Судженска до Тайги
Мужчина рассказа, что ему нужно было срочно уехать домой.
Мужчина рассказа, что ему нужно было срочно уехать домой.
47-летний кузбассовец проехал на сцепке грузовых вагонов от
Как сообщает «Правоохранительный портал Кузбасса», мужчину сняли с грузового поезда транспортные полицейские. Житель Тайги рассказал им, что ему срочно нужно было добраться домой, так как он поссорился с родственниками. Так как электричек в нужное ему время не было, то он решил воспользоваться грузовым поездом.
Необходимо отметить, что в дороге нелегальный пассажир замерз, однако добрался до пункта назначения. В отношении 47-летнего мужчины составлен протокол о нарушении правил поведения на железнодорожном транспорте. Также транспортные полицейские провели с ним беседу.