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09:05 (мск), источник: УралПолит.ру

На безопасность школьников Среднего Урала потратят 300 миллионов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 августа, ИА УралПолит.Ru. В уральской столице обсудили подготовку ко Дню знаний. При этом на первом месте стояла безопасность школьников.

Заседание прошло вместе с представителями Антитеррористической комиссии и оперативного штаба Свердловской области. По словам минобра региона Юрия Биктуганова, на сегодняшний день в школах разработаны и утверждены паспорта антитеррористической защищенности и тревожные кнопки для вызова полиции. Сейчас не охраняемых школ нет, заметил он.

Как сообщили в департаменте информполитики Свердловской области, цена безопасности школьников составит 300 млн рублей. Кроме того в сотрудники правоохранительных органов также готовится к мероприятию. В частности в День Знаний с 6 утра и до окончания торжественных мероприятий под контроль будут взяты все образовательные учреждения в области. «За охраной порядка будут следить более четырех тысяч человек», — сообщил заместитель начальника полиции по охране общественного порядка ГУ МВД Эдуард Бородин.

Участники встречи также рассмотрели вопросы обеспечения защищенности объектов топливно-энергетического комплекса. Вице-губернатор поручил региональному министерству энергетики и ЖКХ ускорить процесс категорирования и паспортизации предприятий ТЭК.

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