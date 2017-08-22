На безопасность школьников Среднего Урала потратят 300 миллионов

Заседание прошло вместе с представителями Антитеррористической комиссии и оперативного штаба Свердловской области. По словам минобра региона Юрия Биктуганова, на сегодняшний день в школах разработаны и утверждены паспорта антитеррористической защищенности и тревожные кнопки для вызова полиции. Сейчас не охраняемых школ нет, заметил он.

Как сообщили в департаменте информполитики Свердловской области, цена безопасности школьников составит 300 млн рублей. Кроме того в сотрудники правоохранительных органов также готовится к мероприятию. В частности в День Знаний с 6 утра и до окончания торжественных мероприятий под контроль будут взяты все образовательные учреждения в области. «За охраной порядка будут следить более четырех тысяч человек», — сообщил заместитель начальника полиции по охране общественного порядка ГУ МВД Эдуард Бородин.