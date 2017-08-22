Пермь окутали туманы

Источник: Вести - Пермь

Пермь с утра оказалась окутана сильнейшим туманом. Видео и фотографии этого явления заполонили интернет. Появился он еще ночью из-за резкого потепления и сильнейшей влажности, которые наступили в Прикамье.

Судя по прогнозам синоптиков, такая погода продержится почти всю неделю, которая станет самой жаркой за нынешнее лето, да и за весь год. Температура будет на 7 градусов выше климатической нормы, осадков не обещают.

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