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09:03 (мск), источник: Вести - Пермь

Пермь окутали туманы

Появился туман из-за резкого потепления и сильнейшей влажности, которые наступили в Прикамье.

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Источник: Вести - Пермь

Пермь с утра оказалась окутана сильнейшим туманом. Видео и фотографии этого явления заполонили интернет. Появился он еще ночью из-за резкого потепления и сильнейшей влажности, которые наступили в Прикамье.

Судя по прогнозам синоптиков, такая погода продержится почти всю неделю, которая станет самой жаркой за нынешнее лето, да и за весь год. Температура будет на 7 градусов выше климатической нормы, осадков не обещают.

Во время загрузки произошла ошибка.

В связи с этим в МЧС объявили штормовое предупреждение и настоятельно рекомендовали не жечь в лесу костры, а в городе — чаще находиться в тени и пить побольше жидкости. Похолодать должно в выходные.

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