В Башкирии выяснили, кто больше других испытывает стресс на работе

Как показало исследование, чрезмерное нервное напряжение в основном вызвано слишком большим объемом работы, невыполнением сроков и требованием работать в достаточно быстром темпе.

Кроме того, причиной душевного дисбаланса может оказаться как недовольство уровнем выполненных задач, так и ссоры с коллегами или начальством.

При этом женщин больше нервирует большой объем задач и ссоры с коллегами. Мужчин — несоблюдение сроков работ и личное недовольство выполненной работой.

«Наиболее подвержены стрессу работники в возрасте от 25 до 45 лет. При этом молодые специалисты до 25 лет и те, кто старше 45 лет, эмоционально более устойчивы и к проблемам на работе относятся проще», — прокомментировала Ольга Гибадуллина, руководитель пресс-службы HeadHunter Башкортостан.

Самыми неспокойными оказались профессии, связанные со страхованием — 32% страховщиков признались, что регулярно испытывают на работе стресс. Представители сфер «Консультирование», «Закупки», «Управление персоналом», «Туризм, гостиницы, рестораны» также ежедневно страдают от нервного перенапряжения.

Наименее подвержены стрессу представители сферы «рабочий персонал», работники спортивной и фитнес-индустрии, представители сферы безопасности и добычи сырья.

68% опрошенных указали, что стараются снимать стресс теми или иными способами. В большинстве случаев им помогает хобби. Так, 45% восстанавливают силы, погружаясь в любимое дело.