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09:01 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии выяснили, кто больше других испытывает стресс на работе

УФА, 22 авг 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. Служба исследований сайта по поиску работы и персонала Headhunter опросила сотрудников компаний в Башкортостане и выяснила, что ежедневно испытывают стресс на работе 15% опрошенных. Время от времени он случается у 44%, а никогда его не испытывают только 9%.

Как показало исследование, чрезмерное нервное напряжение в основном вызвано слишком большим объемом работы, невыполнением сроков и требованием работать в достаточно быстром темпе.

Кроме того, причиной душевного дисбаланса может оказаться как недовольство уровнем выполненных задач, так и ссоры с коллегами или начальством.

При этом женщин больше нервирует большой объем задач и ссоры с коллегами. Мужчин — несоблюдение сроков работ и личное недовольство выполненной работой.

«Наиболее подвержены стрессу работники в возрасте от 25 до 45 лет. При этом молодые специалисты до 25 лет и те, кто старше 45 лет, эмоционально более устойчивы и к проблемам на работе относятся проще», — прокомментировала Ольга Гибадуллина, руководитель пресс-службы HeadHunter Башкортостан.

Самыми неспокойными оказались профессии, связанные со страхованием — 32% страховщиков признались, что регулярно испытывают на работе стресс. Представители сфер «Консультирование», «Закупки», «Управление персоналом», «Туризм, гостиницы, рестораны» также ежедневно страдают от нервного перенапряжения.

Наименее подвержены стрессу представители сферы «рабочий персонал», работники спортивной и фитнес-индустрии, представители сферы безопасности и добычи сырья.

68% опрошенных указали, что стараются снимать стресс теми или иными способами. В большинстве случаев им помогает хобби. Так, 45% восстанавливают силы, погружаясь в любимое дело.

Общение — еще один мощный способ борьбы со стрессом. 28% опрошенных стараются обрести душевное спокойствие, общаясь с друзьями и 16% — с коллегами. Тем не менее нередко в ход идут и более сильные средства. К примеру, каждая четвертая женщина принимает успокоительное, а 14% мужчин — алкоголь.

1 комментарийк этой статье
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Комментарии1
Комментарии
1
Максим Максим
"К примеру, каждая четвертая женщина принимает успокоительное, а 14% мужчин — алкоголь"- спасибо оптимизации. Вот от этого и рождаемость низкая, в такой...
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