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12:13 (мск), источник: АиФ Волгоград

В Дзержинском и Кировском районах Волгограда ввели карантин по бешенству

Карантин по бешенству ввели в Кировском и Дзержинском районах Волгограда на два месяца.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в областной администрации, в Кировском районе очаг бешенства был обнаружен по адресу улица 64-й Армии, 20б. В связи с этим неблагополучным пунктом признали жилой массив, включающий дома, расположенные на улице 64-й Армии, 18а, 20, 20а, 20б, 22б, улице Козьмы Минина, 8б, улице Козака, 7а, 9б. Угрожаемой зоной назвали территорию радиусом один километр от границ неблагополучного пункта.

В Дзержинском районе очаг бешенства был обнаружен по адресу улица Красноводская, 24а. Карантинная зона включает в себя жилой массив, расположенный на улицах Трехгорной, Джаныбековской, Руднянской, проспекте Жукова.

Отметим, что в жилых массивах, расположенных в неблагополучных пунктах, на два месяца запрещено вывозить домашних животных, проводить выставки кошек и собак, натаски собак, а также продавать питомцев.

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