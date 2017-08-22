В Дзержинском и Кировском районах Волгограда ввели карантин по бешенству

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в областной администрации, в Кировском районе очаг бешенства был обнаружен по адресу улица 64-й Армии, 20б. В связи с этим неблагополучным пунктом признали жилой массив, включающий дома, расположенные на улице 64-й Армии, 18а, 20, 20а, 20б, 22б, улице Козьмы Минина, 8б, улице Козака, 7а, 9б. Угрожаемой зоной назвали территорию радиусом один километр от границ неблагополучного пункта.

В Дзержинском районе очаг бешенства был обнаружен по адресу улица Красноводская, 24а. Карантинная зона включает в себя жилой массив, расположенный на улицах Трехгорной, Джаныбековской, Руднянской, проспекте Жукова.