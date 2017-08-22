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08:53 (мск), источник: Sputnik.md

Самый точный прогноз погоды в Молдове на 23 и 24 августа

Только на Sputnik Молдова читайте самый точный прогноз погоды, народные приметы, а также традиции и обычаи.

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Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 22 авг — Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы Молдовы, во вторник, 22 августа, на всей территории республики установится прохладная погода. При этом в республике продолжает действовать «желтый код» метеоопасности в связи с грозами и усилением ветра.

Во второй день наступившей недели в большинстве районов сохранится жаркая погода. Максимальная температура воздуха в республике достигнет +18, +23 градусов по Цельсию.

На всей территории страны 22 августа ожидаются кратковременные грозовые дожди.

На севере республики температура воздуха составит днем +18..+21 градуса,

На севере республики температура воздуха составит днем +18..+16.

На севере республики температура воздуха составит днем +18..+17 — ночью.

На севере республики температура воздуха составит днем +18..+

На севере республики температура воздуха составит днем +18..+18 в ночные часы.

Атмосферное давление ожидается в пределах нормы. Ветер северо-западный до 5−10 метров в секунду.

В среду, 23 августа, кратковременные дожди с грозами ожидаются только на юге Молдовы.

На севере республики температура воздуха составит днем +18..+

На севере республики температура воздуха составит днем +18..+24 — в остальных районах страны. В четверг, 24 августа, синоптики не прогнозируют дожди.

На севере республики температура воздуха составит днем +18..+27 градусов.

Традиции

В этот день отмечается память Матфия — одного из учеников Иисуса Христа, который стал апостолом вместо Иуды Искариота.

Существовало поверье о том, что 22 августа к коровьему вымени прикрепляется большое количество змей, которые высасывают молоко. Именно поэтому в этот день старались не выпускать скотину из хлева и особо тщательно соблюдали все обычаи и приметы, связанные с этими животными. Например, хозяйке 22 августа нельзя было доить корову в одиночестве. Подойник никогда не ставили на стул или кадку — иначе у коровы молоко пропадет.

Народные приметы на 22 августа Если устанавливается жаркая погода, либо идут дожди, то такими же будут и следующие несколько дней, а осень значительно затянется по времени. Нужно посмотреть на воду в полдень 22 августа. Если она тихая, то осень тоже будет спокойной, а зимой вьюг практически не будет. Обильная роса утром 22 августа предвещает солнечный и теплый день.

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