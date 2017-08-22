Самый точный прогноз погоды в Молдове на 23 и 24 августа
Только на Sputnik Молдова читайте самый точный прогноз погоды, народные приметы, а также традиции и обычаи.
Только на Sputnik Молдова читайте самый точный прогноз погоды, народные приметы, а также традиции и обычаи.
КИШИНЕВ, 22 авг — Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы Молдовы, во вторник, 22 августа, на всей территории республики установится прохладная погода. При этом в республике продолжает действовать «желтый код» метеоопасности в связи с грозами и усилением ветра.
Во второй день наступившей недели в большинстве районов сохранится жаркая погода. Максимальная температура воздуха в республике достигнет +18, +23 градусов по Цельсию.
На всей территории страны 22 августа ожидаются кратковременные грозовые дожди.
На севере республики температура воздуха составит днем +18..+21 градуса,
На севере республики температура воздуха составит днем +18..+16.
На севере республики температура воздуха составит днем +18..+17 — ночью.
На севере республики температура воздуха составит днем +18..+
На севере республики температура воздуха составит днем +18..+18 в ночные часы.
Атмосферное давление ожидается в пределах нормы. Ветер
В среду, 23 августа, кратковременные дожди с грозами ожидаются только на юге Молдовы.
На севере республики температура воздуха составит днем +18..+
На севере республики температура воздуха составит днем +18..+24 — в остальных районах страны. В четверг, 24 августа, синоптики не прогнозируют дожди.
На севере республики температура воздуха составит днем +18..+27 градусов.
Традиции
В этот день отмечается память Матфия — одного из учеников Иисуса Христа, который стал апостолом вместо Иуды Искариота.
Существовало поверье о том, что 22 августа к коровьему вымени прикрепляется большое количество змей, которые высасывают молоко. Именно поэтому в этот день старались не выпускать скотину из хлева и особо тщательно соблюдали все обычаи и приметы, связанные с этими животными. Например, хозяйке 22 августа нельзя было доить корову в одиночестве. Подойник никогда не ставили на стул или кадку — иначе у коровы молоко пропадет.
Народные приметы на 22 августа Если устанавливается жаркая погода, либо идут дожди, то такими же будут и следующие несколько дней, а осень значительно затянется по времени. Нужно посмотреть на воду в полдень 22 августа. Если она тихая, то осень тоже будет спокойной, а зимой вьюг практически не будет. Обильная роса утром 22 августа предвещает солнечный и теплый день.