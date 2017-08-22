Евгений Куйвашев поздравил уральцев с Днем государственного флага России
Врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил уральцев с Днем государственного флага Российской Федерации.
Врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил уральцев с Днем государственного флага Российской Федерации.
Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информационной политики региона.
«Мы, россияне, гордимся национальным флагом, ценим его долгую и славную историю. Под
По словам Евгения Куйвашева, сегодня, восстанавливая связь времен, мы стремимся укрепить в обществе бережное и уважительное отношение к государственному флагу — зримому символу единства, силы и суверенитета государства.
«Очень важно видеть за государственной символикой живую историю страны, родного края, собственной семьи. Новое поколение должно отчетливо понимать: общее благо зависит от каждого конкретного человека», — отметил глава региона.
Временно исполняющий обязанности губернатора пожелал всем свердловчанам успеха на этом пути, деятельной любви к Родине, своей профессии и близким людям.