Челябинский минсельхоз объявил фотоконкурс

На конкурс будут допущены фотографии, показывающие состояние и развитие агропромышленного комплекса, повседневный труд аграриев, животноводов, механизаторов, отображающие современную жизнь южноуральского села.
«При выборе победителя конкурса учитываются следующие критерии: соответствие сюжета фотографии целям конкурса, обоснованное построение композиции снимка, ракурс съемки, техническое качество фотографии, отображение современных тенденций развития АПК и сельских территорий в Челябинской области», — сообщили в региональном минсельхозе.
К участию в конкурсе допускаются фотоработы, сделанные в течение 2017 года, представленные фотографами, постоянно проживающими на территории Челябинской области, и фотокорреспондентами, работающими на постоянной основе в средствах массовой информации региона. Количество конкурсных фотографий — не менее десяти. Победитель конкурса, занявший первое место, получит почётный диплом и денежную премию — 12 тысяч рублей. Второе призовое место принесёт участнику конкурса премию в 10 тысяч рублей, третье — семь тысяч рублей.