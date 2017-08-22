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08:51 (мск), источник: Uralpress.ru

Челябинский минсельхоз объявил фотоконкурс

Министерство сельского хозяйства Челябинской области объявляет очередной фотоконкурс «Деревня — мой дом родной!». Он приурочен к празднованию Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

На конкурс будут допущены фотографии, показывающие состояние и развитие агропромышленного комплекса, повседневный труд аграриев, животноводов, механизаторов, отображающие современную жизнь южноуральского села.

«При выборе победителя конкурса учитываются следующие критерии: соответствие сюжета фотографии целям конкурса, обоснованное построение композиции снимка, ракурс съемки, техническое качество фотографии, отображение современных тенденций развития АПК и сельских территорий в Челябинской области», — сообщили в региональном минсельхозе.

К участию в конкурсе допускаются фотоработы, сделанные в течение 2017 года, представленные фотографами, постоянно проживающими на территории Челябинской области, и фотокорреспондентами, работающими на постоянной основе в средствах массовой информации региона. Количество конкурсных фотографий — не менее десяти. Победитель конкурса, занявший первое место, получит почётный диплом и денежную премию — 12 тысяч рублей. Второе призовое место принесёт участнику конкурса премию в 10 тысяч рублей, третье — семь тысяч рублей.

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