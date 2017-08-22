Челябинский минсельхоз объявил фотоконкурс

К участию в конкурсе допускаются фотоработы, сделанные в течение 2017 года, представленные фотографами, постоянно проживающими на территории Челябинской области, и фотокорреспондентами, работающими на постоянной основе в средствах массовой информации региона. Количество конкурсных фотографий — не менее десяти. Победитель конкурса, занявший первое место, получит почётный диплом и денежную премию — 12 тысяч рублей. Второе призовое место принесёт участнику конкурса премию в 10 тысяч рублей, третье — семь тысяч рублей.