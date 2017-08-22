На Южном Урале снова нечем дышать

Режим метеоусловий, неблагоприятных для рассеивания вредных примесей в воздухе, 22 августа сохранится в Челябинске, Сатке, Коркино, Карабаше и Магнитогорске, сообщают в пресс-службе министерства экологии Челябинской области.

С 21 августа до сегодняшнего вечера сохраняются НМУ I степени опасности. Горожанам рекомендуют отказаться от поездок на личных автомобилях и не проводить работ, связанных с задымлением.