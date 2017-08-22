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08:50 (мск), источник: АиФ Челябинск

На Южном Урале снова нечем дышать

Неблагоприятные метеоуслвоия объявлены в Челябинске, Карабаше, Коркино, Сатке, Магнитогорске.

Режим метеоусловий, неблагоприятных для рассеивания вредных примесей в воздухе, 22 августа сохранится в Челябинске, Сатке, Коркино, Карабаше и Магнитогорске, сообщают в пресс-службе министерства экологии Челябинской области.

С 21 августа до сегодняшнего вечера сохраняются НМУ I степени опасности. Горожанам рекомендуют отказаться от поездок на личных автомобилях и не проводить работ, связанных с задымлением.

Жалобы на неприятный запах и смог во время НМУ принимают в региональных управлениях Росприроднадзора и Роспотребнадзора по телефонам 8 (351)-237−81−83 и (351) 263−64−90) соответственно, а также на «горячей линии» Областной экологической приёмной 8−800−500−41−91.

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