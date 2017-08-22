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08:41 (мск), источник: Комсомольская правда

Стали известны подробности загадочного исчезновения 16-летней уфимки в Туапсе

Девушка ушла из палаточного лагеря с молодым человеком по имени Семен.

В Туапсинском районе больше недели полиция разыскивала 16-летнюю уфимку Ладу Киселеву. В четверг, 10 августа, около 19:00 она вместе с молодым человеком по имени Семен ушла из палаточного лагеря «Змеиное ущелье», с тех пор ее никто не видел.

-Фиолетовый сарафан с черными и серебряными крупинками, синие сланцы, у девушки ярко красные волосы, видел кто похожую, — мама Людмила, держа в руках листок с фотографией дочери, обошла все черноморское побережье.

ПРОСТО ДРУГ.

Куда исчез ребенок, женщина понятия не имела, тем более, что последний раз ее видели с неким Семеном. В полиции предположили, что она могла сбежать с молодым человеком. Спустя неделю Лада добралась до родной Уфы — как оказалось, автостопом:

— Семен — это просто друг, — уверяет Лада. — Он помог доехать до Уфы автостопом, я остановилась здесь у крестной. Почему решила уехать, сказать не могу.

В чем причина спонтанной поездки, подросток не рассказала, но одноклассники и знакомые считают, что девочка могла поссориться с мамой:

— В этом году Лада окончила школу, ушла после девятого класса, — рассказала близкая подруга пропавшей. — Она очень общительная, самостоятельная, мы смеялись, что у нее есть суперспособность — где угодно может с парнями познакомиться. Скорее всего, она повздорила с мамой и решила доказать, что она уже взрослая.

Мама девочки о подробностях исчезновения дочери говорить не хочет. Людмила ограничилась сухим: «Лада нашлась». Сейчас и Лада, и ее мама находятся дома, в Уфе.

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