Министр спорта Иркутской области: Чемпионат мира по бенди в 2019 году проведут в Швеции

Источник: IrkutskMedia.ru

Чемпионат мира по хоккею с мячом в 2019 году проведут в Швеции, рассказал министр спорта Иркутской области Илья Резник. По его словам, это связано с тем, что в России проводится много чемпионатов и федерация Швеции попросила рассмотреть возможность перенести ЧМ-2019 на один год, сообщает ИА IrkutskMedia.

— Чемпионат мира по хоккею с мячом состоится также в Иркутске. Его перенесли на один год по просьбе Шведской федерации, потому что много чемпионатов проводится в России. Этот вопрос предварительно обсуждался с региональной, всероссийской федерациями, — сказал Илья Резник.

Он также отметил, что Иркутская область благодаря переносу сможет более качественно подготовиться к проведению соревнований.

Напомним, XXIX Чемпионат мира по хоккею с мячом, право на проведение которого по решению Исполкома Международной федерации бенди (FIB) получил Иркутск, состоится в другом городе. По достигнутой договоренности с облправительством и Федерацией бенди Иркутской области мировой форум в столице Приангарья состоится позднее.

По словам президента Международной федерации хоккея с мячом (FIB) и главы Федерации хоккея с мячом России (ФХМР) Бориса Скрынника, Иркутск сможет претендовать на проведение Чемпионата мира по хоккею с мячом 2020 года, если будут даны гарантии строительства крытой ледовой арены. Сейчас у федерации нет гарантий, что в 2019 году она будет готова. Работы по строительству фактически еще не начались, не выдан даже проект.

Как ранее сообщало ИА IrkutskMedia, решение о проведении ЧМ-2019 в Иркутске было принято в июле 2016 года на заседании Исполкома FIB в Черногории. Иркутск принимал Чемпионат мира среди мужских команд в 2014 году. Ранее, в 2012 году, в Сибири соревновались сильнейшие женские сборные. В феврале 2017 года столица региона приняла мировое первенство среди девушек.