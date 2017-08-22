Министр спорта Иркутской области: Чемпионат мира по бенди в 2019 году проведут в Швеции
Это связано с просьбой зарубежных коллег, отметил Илья Резник.
Это связано с просьбой зарубежных коллег, отметил Илья Резник.
Чемпионат мира по хоккею с мячом в 2019 году проведут в Швеции, рассказал министр спорта Иркутской области Илья Резник. По его словам, это связано с тем, что в России проводится много чемпионатов и федерация Швеции попросила рассмотреть возможность перенести ЧМ-2019 на один год, сообщает ИА IrkutskMedia.
— Чемпионат мира по хоккею с мячом состоится также в Иркутске. Его перенесли на один год по просьбе Шведской федерации, потому что много чемпионатов проводится в России. Этот вопрос предварительно обсуждался с региональной, всероссийской федерациями, — сказал Илья Резник.
Он также отметил, что Иркутская область благодаря переносу сможет более качественно подготовиться к проведению соревнований.
Напомним, XXIX Чемпионат мира по хоккею с мячом, право на проведение которого по решению Исполкома Международной федерации бенди (FIB) получил Иркутск, состоится в другом городе. По достигнутой договоренности с облправительством и Федерацией бенди Иркутской области мировой форум в столице Приангарья состоится позднее.
По словам президента Международной федерации хоккея с мячом (FIB) и главы Федерации хоккея с мячом России (ФХМР) Бориса Скрынника, Иркутск сможет претендовать на проведение Чемпионата мира по хоккею с мячом 2020 года, если будут даны гарантии строительства крытой ледовой арены. Сейчас у федерации нет гарантий, что в 2019 году она будет готова. Работы по строительству фактически еще не начались, не выдан даже проект.
Как ранее сообщало ИА IrkutskMedia, решение о проведении ЧМ-2019 в Иркутске было принято в июле 2016 года на заседании Исполкома FIB в Черногории. Иркутск принимал Чемпионат мира среди мужских команд в 2014 году. Ранее, в 2012 году, в Сибири соревновались сильнейшие женские сборные. В феврале 2017 года столица региона приняла мировое первенство среди девушек.
Также напомним, в 2014 году Иркутск не оплатил взнос в размере 350 тысяч евро Международной федерации бенди (FIB) за право проведения ЧМ среди мужских команд. Затем долг городу простили. Об этом заявил президент региональной федерации бенди Владимир Матиенко. По его словам, поводом для такого решения мог послужить достойный уровень организации соревнований международного уровня.