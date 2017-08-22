Спасенного на Южном Урале медвежонка увезут в Санкт-Петербург

Медвежонка, спасенного жителем Троицка, увозят в Санкт-Петербург. Как рассказали «Уралинформбюро» в приюте «Велес», они планируют выкупить у хозяина животное за 50 тысяч рублей. Транспортировка обойдется еще в 20 тысяч рублей. Вчера днем сотрудники центра объявили о сборе средств. Уже к вечеру вся необходимая сумма была на счету.

История несчастного медвежонка прогремела на всю Челябинскую область. Житель Троицка увидел изможденного зверя на трассе Челябинск-Екатеринбург привязанным к фуре цирка-шапито. У него был серьезно травмирован глаз.