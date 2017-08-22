Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Стало известно, почему Андрей Драчев ввязался в смертельную драку
Ученые вывели идеальный график повседневной жизни
Умерла актриса Зоя Степанова
Известного шансонье обвинили в мошенничестве с жильем
17-летняя дочь российского миллиардера Диана Манасир выходит...
Атака в Барселоне: террорист ушел с Рамблы через рынок СМИ опубликовали фотографии бегства подозреваемого в атаке на улице Рамбла в Барселоне
Андрей Малахов: «Я уже не мальчик, который делает кофе»
Скончался Джерри Льюис
Круче «крузака»: тест «Тойоты» за 35 (и даже больше) миллионов
F.A.Q. по выбору Skoda Kodiaq
СМИ поведали, почему Киев недоволен приездом Путина в Севастополь
Для меня это был шок — солдат ВСУ увидел Донецк
Нюша впервые опубликовала фото с мужем
В Сети обсуждают редкий семейный снимок Пелагеи
СМИ: глава Крыма усомнился в адекватности киевских властей
Для меня это был шок — солдат ВСУ увидел Донецк
За неучтенные дома назначат двойной налог
Москвичи массово снимают квартиры с продажи
Фоторепортажи
15Микроавтобус въехал в людей в Барселоне
8Более 300 человек стали жертвами оползня в Сьерра-Леоне
09:12 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Спасенного на Южном Урале медвежонка увезут в Санкт-Петербург

Его выкупят за 50 тысяч рублей.

Медвежонка, спасенного жителем Троицка, увозят в Санкт-Петербург. Как рассказали «Уралинформбюро» в приюте «Велес», они планируют выкупить у хозяина животное за 50 тысяч рублей. Транспортировка обойдется еще в 20 тысяч рублей. Вчера днем сотрудники центра объявили о сборе средств. Уже к вечеру вся необходимая сумма была на счету.

История несчастного медвежонка прогремела на всю Челябинскую область. Житель Троицка увидел изможденного зверя на трассе Челябинск-Екатеринбург привязанным к фуре цирка-шапито. У него был серьезно травмирован глаз.

Горожанин выкупил измученное животное и увез к себе в Троицк. Однако долго держать зверя у себя южноуралец не хочет, поскольку у него уже есть несколько медведей. Кроме того, животному требуется дорогостоящее лечение. В приюте Санкт-Петербурга пока не знают, насколько серьезная травма у зверя.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Johnson&Johnson присудили рекордную выплату в 417 миллионов долларов
В КНДР заявили о «безжалостном возмездии» для США и Южной Кореи
Трамп назвал недопустимым быстрый вывод войск США из Афганистана
Кабмин выделил 1,5 млрд рублей на лекарства россиянам
ИГ опубликовало видеообращение напавшего на прохожих в Сургуте
СМИ: цены на продукты питания в сентябре значительно снизятся
В Ростове-на-Дону назвали основную версию пожара
В Северной Корее умер последний американский солдат-перебежчик
Спорт
СКА не верит в приметы. Ковальчук и Дацюк взяли Кубок открытия Обладатель Кубка Гагарина без особых проблем переиграл московских армейцев
Авто
«Урал» 8х8: новые фото секретного армейского танковоза В сеть попали качественные фотографии седельного тягача Урал-6308, которому предстоит возить тяжёлую бронетехнику
Hi-Tech
Mercedes-Maybach 6 Cabriolet: представлен роскошный сверхлегкий электрокар Представлен, возможно, самый крутой электрокар из ныне существующих. Разбираемся, чем поразили мир 6 метров роскоши от Mercedes-Benz
Кино
Андрей Малахов: «Я уже не мальчик, который делает кофе» Андрей Малахов, чей переход с «Первого» на канал ВГТРК «Россия 1» стал главной темой августа, наконец прервал молчание и дал газете «Коммерсантъ» большое интервью, в котором рассказал, почему ушел к конкурентам
Недвижимость
В Москве арестовали главу крупной стройкомпании
Названы города, где появится новое арендное жилье
Известного шансонье обвинили в мошенничестве с жильем
Военным разрешили изымать земли у граждан
Леди
17-летняя дочь российского миллиардера выходит замуж (фото) Девушка призналась, что возлюбленный уже сделал ей предложение.
Дети
Татьяна Навка поделилась снимком из роддома Олимпийская чемпионка празднует день рождения младшей дочери.
Все о ремонте
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
13 интересных идей для маленькой кухни
Самые красивые детские сады (фото)
Как создать спальню мечты: 10 советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь