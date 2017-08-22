Спасенного на Южном Урале медвежонка увезут в Санкт-Петербург
Его выкупят за 50 тысяч рублей.
Его выкупят за 50 тысяч рублей.
Медвежонка, спасенного жителем Троицка, увозят в
История несчастного медвежонка прогремела на всю Челябинскую область. Житель Троицка увидел изможденного зверя на трассе
Горожанин выкупил измученное животное и увез к себе в Троицк. Однако долго держать зверя у себя южноуралец не хочет, поскольку у него уже есть несколько медведей. Кроме того, животному требуется дорогостоящее лечение. В приюте