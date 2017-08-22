15-летнюю школьницу Юлию Друзенко нашли сегодня утром

Школьницу искали полицейские, родители, одноклассники и друзья. 17 августа Юля ушла гулять, но к обозначенному времени домой не вернулась. Девочки не было почти пять суток. Обнаружил её прохожий в микрорайоне Радужном. Он узнал её по ориентировке, которую увидел в выпуске «Вести-Иркутск». По словам Виктории Друзенко, мамы, телесных повреждений у дочери нет. Обстоятельства отсутствия 15-летней девочки пока остаются неизвестными.