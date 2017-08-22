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09:16 (мск), источник: Nakanune.ru

Аномальная жара и смог продержатся в Свердловской области всю рабочую неделю

Синоптики прогнозируют аномально жаркую погоду в Свердловской области, которая продержится всю рабочую неделю. Также продлено предупреждение о смоге.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +24° 94% 763 мм рт. ст. 2 м/с

Согласно прогнозам, с 21 по 25 августа местами в регионе ожидается повышение среднесуточной температуры воздуха выше климатической нормы на семь и более градусов.

Кроме этого, метеорологи продлили предупреждение о метеорологических условиях, неблагоприятных для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе на Среднем Урале до 20.00 25 августа.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации Екатеринбурга, сегодня, 22 августа, в городе ожидается переменная облачность без осадков. Западный ветер будет дуть со скоростью 3−8 метров в секунду. Ночью температура опустится до +15 градусов, а в светлое время суток столбики термометров покажут +27 градусов.

Напомним, предстоящая неделя в Екатеринбурге ожидается самой жаркой в 2017 году.

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