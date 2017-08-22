Аномальная жара и смог продержатся в Свердловской области всю рабочую неделю
Синоптики прогнозируют аномально жаркую погоду в Свердловской области, которая продержится всю рабочую неделю. Также продлено предупреждение о смоге.
Синоптики прогнозируют аномально жаркую погоду в Свердловской области, которая продержится всю рабочую неделю. Также продлено предупреждение о смоге.
Согласно прогнозам, с 21 по 25 августа местами в регионе ожидается повышение среднесуточной температуры воздуха выше климатической нормы на семь и более градусов.
Кроме этого, метеорологи продлили предупреждение о метеорологических условиях, неблагоприятных для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе на Среднем Урале до 20.00 25 августа.
Как сообщили Накануне.RU в
Напомним, предстоящая неделя в Екатеринбурге ожидается самой жаркой в 2017 году.