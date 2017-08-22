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09:19 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

Ежедневно в состоянии стресса работают 14% челябинцев

Работа вгоняет челябинцев в стресс. Чрезмерное нервное напряжение в основном связано связано с большим объемом работы.

Кроме того, на нашем эмоциональном состоянии не лучшим образом сказываются невыполнение сроков и требование работать в быстром темпе, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на исследование портала Headhunter.

Причем, периодически стресс случается у 44% трудящихся челябинцев и лишь 12% опрошенных не испытывают его никогда. По словам респондентов, душевную дисгармонию может вызвать не только качество выполненной работы, но и конфликты. У женщин больший дискомфорт вызывают объем задач и ссоры с сослуживцами. Мужчин в стресс могут вогнать несоблюдение сроков и личное недовольство выполненной работой.

По мнению аналитиков, в группе риска — 25−45 летние. А вот люди более молодого и старшего возраста к проблемам на работе относятся спокойнее. Эксперты считают самыми неспокойными профессии в сферах «Страхование», «Консультирование», «Закупки», «Управление персоналом», «Туризм, гостиницы, рестораны». Самыми стрессоустойчивыми — рабочие профессии и специальности, связанные со спортом и фитнес-индустрией.

Большинству сотрудников челябинских компаний снимать нервное напряжение помогает хобби. На втором месте — общение с приятными людьми. А вот каждой четвертой женщине приходится принимать успокоительное, для 14% мужчин таким средством является алкоголь.

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