23 августа в ряде домов Казани не будет света
Плановые ремонтные работы пройдут в 6 районах города.
Плановые ремонтные работы пройдут в 6 районах города.
(Город Казань KZN.RU, 22 августа). 23 августа в ряде домов Казани не будет электричества. Свет отключат в домах Авиастроительного, Вахитовского, Кировского,
С 8.30 до 17.00 света не будет в Авиастроительном районе по адресам: ул.2-я Шатурская, 31−57, 40−50; ул. Ашхабадская, 24−46; ул. Беломорская, 80−102; ул. Васнецова, 4−8; ул. Джамбула, 15−31, 16−30; ул. Краснодонская, 23−33, 32−34; ул. Шатурская, 72−114, 135−163.
С 8.00 до 17.00 электричество отключат в Вахитовском районе по адресам: ул. Дзержинского, 9/1; ул. Коротченко, 2, 4; ул.
С 8.00 до 13.00 отключение запланировано в Кировском районе по адресам: ул. Бирюзовая, 1а; ул. Молодогвардейская, 2; ул. Революционная, 39.
С 8.00 до 18.00 электричества не будет в
С 9.00 до 16.00 электричество отключат в Приволжском районе по адресам: ул. Ипподромная, 29, 31.
С 8.30 до 17.00 света не будет в поселках Отары (улицы 1-я Отарская, Лесная, Матюшинская) и Салмачи (улица Лиственная) Приволжского района.
С 9.00 до 18.00 отключение запланировано в поселках Аки (улицы Волкова, Набережная, Овражная, Полевая, Светлая, Трансформаторная, в поликлинике № 8 по ул. Транспортная) и Кульсеитово (улицы Зеркальная, Журавлиная, Ключевая, Хвойная) Советского района.
Кроме того, отключение коснется ряда промышленных и административных зданий Авиастроительного, Вахитовского,
Отключение связано с плановым ремонтом ЛЭП, электротехнического оборудования трансформаторных подстанций и техническим обслуживанием оборудования распределительных сетей Казанских электрических сетей, сообщает