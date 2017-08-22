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10:30 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

23 августа в ряде домов Казани не будет света

Плановые ремонтные работы пройдут в 6 районах города.

(Город Казань KZN.RU, 22 августа). 23 августа в ряде домов Казани не будет электричества. Свет отключат в домах Авиастроительного, Вахитовского, Кировского, Ново-Савиновского, Приволжского и Советского районов города.

С 8.30 до 17.00 света не будет в Авиастроительном районе по адресам: ул.2-я Шатурская, 31−57, 40−50; ул. Ашхабадская, 24−46; ул. Беломорская, 80−102; ул. Васнецова, 4−8; ул. Джамбула, 15−31, 16−30; ул. Краснодонская, 23−33, 32−34; ул. Шатурская, 72−114, 135−163.

С 8.00 до 17.00 электричество отключат в Вахитовском районе по адресам: ул. Дзержинского, 9/1; ул. Коротченко, 2, 4; ул. Саид-Галеева, 1, 3.

С 8.00 до 13.00 отключение запланировано в Кировском районе по адресам: ул. Бирюзовая, 1а; ул. Молодогвардейская, 2; ул. Революционная, 39.

С 8.00 до 18.00 электричества не будет в Ново-Савиновском районе по адресам: пр. Амирхана, 2а, 6; пр. Ямашева, 74, 76.

С 9.00 до 16.00 электричество отключат в Приволжском районе по адресам: ул. Ипподромная, 29, 31.

С 8.30 до 17.00 света не будет в поселках Отары (улицы 1-я Отарская, Лесная, Матюшинская) и Салмачи (улица Лиственная) Приволжского района.

С 9.00 до 18.00 отключение запланировано в поселках Аки (улицы Волкова, Набережная, Овражная, Полевая, Светлая, Трансформаторная, в поликлинике № 8 по ул. Транспортная) и Кульсеитово (улицы Зеркальная, Журавлиная, Ключевая, Хвойная) Советского района.

Кроме того, отключение коснется ряда промышленных и административных зданий Авиастроительного, Вахитовского, Ново-Савиновского и Советского районов Казани.

Отключение связано с плановым ремонтом ЛЭП, электротехнического оборудования трансформаторных подстанций и техническим обслуживанием оборудования распределительных сетей Казанских электрических сетей, сообщает пресс-служба ОАО «Сетевая компания».

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