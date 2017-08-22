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09:37 (мск), источник: РИА "Воронеж"

МЧС предупредило о грозах и граде в Воронежской области

Непогода ожидается еще в 8 регионах.

Источник: РИА "Воронеж"

Центральный региональный центр МЧС России предупредил, что в восьми регионах Центрального федерального округа пройдут грозы и град во вторник, 22 августа. В список попала и Воронежская область. Прогноз появился на официальном сайте.

Спасатели предупредили о ветре до 17 м/сек, температура воздуха поднимется до +34 градусов. Непогода также ожидается в Белгородской, Брянской, Курской, Орловской, Липецкой, Смоленской, Тамбовской и Тверской областях.

Во время грозы возможны нарушения в работе авиации и электроснабжения, а также обрушение слабо укреплённых и ветхих конструкций. При возникновении чрезвычайной ситуации звоните по телефонам 101 или 112. Телефон доверия МЧС по региону — 8 (473) 277 99 00. Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.

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