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09:22 (мск), источник: Actualitati.md

Пробки парализовали утреннее движение в Кишиневе

Этим утром движение на дорогах в некоторых секторах Кишинева было затруднено. Об этом сообщает служба Info Trafic — Центр по мониторингу трафика Национального инспектората патрулирования.

Источник: Actualitati.md

Буюканы:

  • ул. М. Витязул в направлении бул. Штефана чел Маре;
  • круговая развязка на пересечении ул. Каля Ешилор ул. Иона Крянгэ бул. Штефана чел Маре.

Водителям, которым нужно добраться с Буюкан на Рышкановку и Чеканы, рекомендуется ехать по Балканскому шоссе, затем по ул. Петрикань и ул. Дойна.

Центр:

  • ул. Миорица в направлении ул. Г. Асаки;
  • бул. Штефана чел Маре участок от ул. Измаил до ул. В. Александри.

Чеканы:

  • ул. Вадул-луй-Водэ;
  • круговая развязка у TUTUN-CTC.

Рышкановка:

  • пересечение ул. Каля Орхеюлуй ул. Студенцилор в направлении въезда в столицу;
  • круг на пересечении ул. Киевская ул. Алеко Руссо Московский проспект;
  • круговая развязка улиц Каля Орхеюлуй бул. Ренаштерий Национале.
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