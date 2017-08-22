Пробки парализовали утреннее движение в Кишиневе
Этим утром движение на дорогах в некоторых секторах Кишинева было затруднено. Об этом сообщает служба Info Trafic — Центр по мониторингу трафика Национального инспектората патрулирования.
Этим утром движение на дорогах в некоторых секторах Кишинева было затруднено. Об этом сообщает служба Info Trafic — Центр по мониторингу трафика Национального инспектората патрулирования.
Буюканы:
Водителям, которым нужно добраться с Буюкан на Рышкановку и Чеканы, рекомендуется ехать по Балканскому шоссе, затем по ул. Петрикань и ул. Дойна.
Центр:
Чеканы:
Рышкановка: