Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Эксперт: Украина по закону может лишиться территорий в пользу РФ
Известная певица поделилась печальными подробностями жизни с депрессией
Рожденные в опилках: как живут и учатся цирковые дети
Суд идет: новый этап в деле Караченцова
Нюша впервые опубликовала фото с мужем
Как теперь получить неиммиграционную визу в СШАСША меняют порядок выдачи виз россиянам
Андрей Малахов: «Я уже не мальчик, который делает кофе»
Скончался Джерри Льюис
Новая BMW M5 (фото, видео)
Назван самый дорогой британский автомобиль
«Падение» Керченского моста — ложь украинских СМИ про Крым
Для меня это был шок — солдат ВСУ увидел Донецк
Мелания Трамп вышла в свет в восхитительном летнем платье (фото)
17-летняя дочь российского миллиардера Диана Манасир выходит...
СМИ: глава Крыма усомнился в адекватности киевских властей
Для меня это был шок — солдат ВСУ увидел Донецк
За неучтенные дома назначат двойной налог
Москвичи массово снимают квартиры с продажи
Фоторепортажи
15Микроавтобус въехал в людей в Барселоне
8Более 300 человек стали жертвами оползня в Сьерра-Леоне
09:30 (мск), источник: БЕЛТА

Десять против пяти: мнения учеников о шкале оценки знаний

Предложение о возможном переходе в Беларуси с десятибалльной на пятибалльную шкалу оценки знаний вызвало большой общественный резонанс. Развернулась бурная дискуссия — инициатива о возврате к прежней оценочной системе затронула за живое всех от мала до велика.

Источник: БЕЛТА

В числе других актуальных вопросов это предложение будет обсуждаться на Республиканском педагогическом совете 23—24 августа в Минске. Накануне этого важнейшего форума корреспонденты БЕЛТА предоставили возможность высказаться тем, кого шкала оценок касается напрямую: учащимся школ, гимназий, лицеев республики.

Яна Никифорова, обладатель диплома I степени республиканской олимпиады по белорусскому языку, ученица 10-го класса гимназии № 1 им. Ф. Скорины Минска:

— Мне ближе десятибалльная система оценки знаний, поскольку она более гибкая, позволяет ученику ставить перед собой цели и достигать их. Лично меня оценка 8 не удовлетворит, 9 — гораздо лучше, а 10 — идеально. По пятибалльной системе и 8, и 9, и 10 приравниваются к пятерке, что, как мне кажется, не совсем справедливо. Десятибалльная шкала позволяет оценивать уровень знаний более объективно. Нынешняя система меня полностью устраивает. А вот мои родные, кстати, часто по инерции переводят оценки в пятибалльную систему.

Читайте также
Возврат к пятибалльной системе оценки знаний предлагается обсудить в Беларуси

Мария Барабашова, победитель республиканской олимпиады по русскому языку и литературе, ученица 10-го класса гимназии № 2 Витебска:

— По-моему, нет особой необходимости что-либо менять в шкале оценок. Для меня и для всех тех, кому знакома десятибалльная система, ее критерии понятны и адекватны. Кстати, моя мама — учитель русского языка и литературы высшей категории — считает, что десятибалльная система предоставляет более широкий спектр позиций для оценки знаний и умений учащихся. Для современных родителей десятибалльная система уже более понятна, нежели пятибалльная.

Главное — чтобы оценка реально отражала уровень знаний и чтобы учителя руководствовались объективными критериями при выставлении отметки.

Юлия Алейникова, неоднократный призер республиканской олимпиады по белорусскому языку и литературе, ученица 11-го класса Могилевского государственного лицея № 3:

— На мой взгляд, торопиться менять действующую систему оценки качества знаний не стоит, тем более в начале нового учебного года. Это негативно скажется на учебном процессе, ведь к действующим правилам игры уже привыкли педагоги и дети, перестроиться на ходу будет непросто. В пятибалльной системе есть свои преимущества, но мне все же импонирует десятибалльная, поскольку она позволяет более точно и объективно оценить знания по учебным предметам.

Герман Малыхин, победитель республиканской олимпиады по физике, ученик 10-го класса гимназии № 7 Витебска:

— Пятибалльная система слишком категорична. Понимаете, в аттестат пойдут только чистые оценки, а минусы и плюсы к оценкам останутся в дневниках «для личного пользования» учеников и родителей. Соответственно, сама оценка уже не будет отражать действительный уровень знаний. Десятибалльная система более гибкая. И она по определению в два раза точнее позволяет оценивать знания ученика, его работу на уроке. Получить 10 баллов — не миф, это вполне реально. У нас в школе учителя достаточно часто по максимуму оценивают знания лучших учащихся.

Анна Шутко, ученица 11-го класса Брестского областного лицея им. П. М. Машерова:

— Я не училась в то время, когда была пятибалльная система. Но мне кажется, что она лучше, поскольку в ней было меньше субъективизма. Она более конкретная, простая и действенная, а десятибалльная — более размытая и запутанная.

Мне кажется, что стоит вернуться к пятибалльной шкале: если ставят 5 — отлично, если 2 — не готов, неуд. Когда же учителя сомневаются, что поставить ученику — восьмерку, девятку или подтянуть на десятку, то критерии этого выбора не совсем понятны.

Екатерина Беняш, дипломант международного дистанционного конкурса по английскому языку «Олимпис-2017», ученица 11-го класса СШ № 40 Гродно:

— Десятибалльная система, как и пятибалльная, имеет свои преимущества и недостатки. Из плюсов, например, можно назвать возможность для учителя более гибко оценивать знания ученика. В ту же пятерку по пятибалльной системе могут входить сегодняшние восьмерка, девятка, десятка. Согласитесь, это все же разный уровень. Что такое десять? Это выдающиеся знания, творческий, нестандартный подход к решению задачи, выполнению того или иного задания.

Впрочем, лично для меня принципиальной разницы между оценками 9 и 10 нет. Важнее ощущение того, что ты хорошо подготовилась, знаешь предмет.

И еще. Субъективизм со стороны учителя возможен при любой шкале. Но я не сталкивалась с ситуацией, когда бы ставили намеренно заниженную оценку.

Уверена, что переход на пятибалльную систему, если он произойдет, ученикам неудобств не доставит. Сложнее будет учителям: ведь заново придется вырабатывать критерии оценок и осваивать их.

Алина Лагунова, обладатель диплома I степени республиканской олимпиады по французскому языку, ученица 11-го класса гимназии № 46 Гомеля им. Блеза Паскаля:

— Считаю, что десятибалльная система лучше пятибалльной. На личном опыте испробовала разные системы оценок — от звездочек до 20 баллов — на стажировке во французском Клермон-Ферране. И, по моему мнению, оптимальный способ оценки знаний учеников — это 10-балльная система. Она помогает лучше понять уровень подготовки учащихся. С другой стороны, дает им возможность раскрыться и продемонстрировать свои способности. У того, кто стремится к десятке, есть стимул узнать гораздо больше, чем в школьном учебнике.

Анна Александрова, призер республиканской предметной олимпиады по английскому языку, ученица 11-го класса Могилевского государственного лицея № 3:

— Мне импонирует десятибалльная система. И не только потому, что и мы, и педагоги к ней привыкли. Во-первых, она более удобна в применении и дает преподавателю больше возможностей для объективной оценки. Во-вторых, она важна для абитуриентов при поступлении в высшее учебное заведение, позволяет провести четкую дифференциацию, ведь иногда роль играет и одна десятая балла. В-третьих, если изменение системы оценки не влияет на качество образования, так зачем ее менять?

Возможно, существующую шкалу нужно усовершенствовать, определив более четко критерии выставляемых баллов.

Александра Лобанова, обладатель диплома I степени республиканской олимпиады по русскому языку и литературе, выпускница гимназии Светлогорска, учащаяся лицея БГУ:

— Мне кажется, десятибалльная система более справедлива — в ней четкие и понятные критерии оценки. При пятибалльной системе, освоив предмет по-разному, ученики получали пятерку (причем она могла быть с минусом или с плюсом). В десятибалльной шкале учитываются многие нюансы, получить высший балл сложнее, а это хороший мотиватор.

Антон Зосимук, победитель международной олимпиады по географии, ученик 11-го класса гимназии № 1 Бреста:

— Десятибалльная система увеличивает ценность аттестата при поступлении в вуз. Согласитесь, ведь золотые медалисты могут быть как со средним баллом 9,1, так и 9,9. Соответственно, усиливается конкуренция между учениками. При пятибалльной системе все были бы со средним баллом 5,0.

С другой стороны, пятибалльная система облегчает выставление оценки для учителя, дает конкретное понятие оценки, а не такое размытое, как при десятибалльной шкале. Тяжело понять эту тонкую грань между шестеркой и семеркой, а при пятибалльной системе есть четкое отличие тройки и четверки.

Евгения Жук, ученица 11-го класса Брестского областного лицея им. П. М. Машерова:

— Мы уже привыкли к десятибалльной системе. Она предоставляет учителю широкие возможности для оценки знаний учащихся. А пятибалльная система для нас что-то новое, необычное. Мне было бы сложно, если бы ее ввели в выпускном классе.

В то же время для моей мамы-учительницы удобнее пятибалльная шкала — она более четкая при выставлении оценок: не возникает вопрос, что поставить ученику. А в десятибалльной системе один ученик может получить 10, а другой за такой же ответ — 9. Это не очень справедливо.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Солнечное затмение на Тихоокеанском побережье США - фото
Белорус сорвал джек-пот в $2,4 млн в онлайн-игре
В КНДР заявили о «безжалостном возмездии» для США и Южной Кореи
Трамп назвал недопустимым быстрый вывод войск США из Афганистана
Кабмин выделил 1,5 млрд рублей на лекарства россиянам
ИГ опубликовало видеообращение напавшего на прохожих в Сургуте
СМИ: цены на продукты питания в сентябре значительно снизятся
В Ростове-на-Дону назвали основную версию пожара
В Северной Корее умер последний американский солдат-перебежчик
Спорт
СКА не верит в приметы. Ковальчук и Дацюк взяли Кубок открытия Обладатель Кубка Гагарина без особых проблем переиграл московских армейцев
Авто
«Урал» 8х8: новые фото секретного армейского танковоза В сеть попали качественные фотографии седельного тягача Урал-6308, которому предстоит возить тяжёлую бронетехнику
Hi-Tech
Mercedes-Maybach 6 Cabriolet: представлен роскошный сверхлегкий электрокар Представлен, возможно, самый крутой электрокар из ныне существующих. Разбираемся, чем поразили мир 6 метров роскоши от Mercedes-Benz
Кино
Андрей Малахов: «Я уже не мальчик, который делает кофе» Андрей Малахов, чей переход с «Первого» на канал ВГТРК «Россия 1» стал главной темой августа, наконец прервал молчание и дал газете «Коммерсантъ» большое интервью, в котором рассказал, почему ушел к конкурентам
Недвижимость
Россияне скупают жилье в Крыму
Сбербанк сообщил о скачке спроса на ипотеку
Около 1,5 млн участков попадут под новую амнистию
Москвичи массово снимают квартиры с продажи
Леди
17-летняя дочь российского миллиардера выходит замуж (фото) Девушка призналась, что возлюбленный уже сделал ей предложение.
Дети
Татьяна Навка поделилась снимком из роддома Олимпийская чемпионка празднует день рождения младшей дочери.
Все о ремонте
Как обустроить пространство под лестницей
Необычная квартира сразу с двумя гостиными
5 способов испортить интерьер маленькой квартиры
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь