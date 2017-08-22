Десять против пяти: мнения учеников о шкале оценки знаний

Источник: БЕЛТА

В числе других актуальных вопросов это предложение будет обсуждаться на Республиканском педагогическом совете 23—24 августа в Минске. Накануне этого важнейшего форума корреспонденты БЕЛТА предоставили возможность высказаться тем, кого шкала оценок касается напрямую: учащимся школ, гимназий, лицеев республики.

Яна Никифорова, обладатель диплома I степени республиканской олимпиады по белорусскому языку, ученица 10-го класса гимназии № 1 им. Ф. Скорины Минска:

— Мне ближе десятибалльная система оценки знаний, поскольку она более гибкая, позволяет ученику ставить перед собой цели и достигать их. Лично меня оценка 8 не удовлетворит, 9 — гораздо лучше, а 10 — идеально. По пятибалльной системе и 8, и 9, и 10 приравниваются к пятерке, что, как мне кажется, не совсем справедливо. Десятибалльная шкала позволяет оценивать уровень знаний более объективно. Нынешняя система меня полностью устраивает. А вот мои родные, кстати, часто по инерции переводят оценки в пятибалльную систему.

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Мария Барабашова, победитель республиканской олимпиады по русскому языку и литературе, ученица 10-го класса гимназии № 2 Витебска:

— По-моему, нет особой необходимости что-либо менять в шкале оценок. Для меня и для всех тех, кому знакома десятибалльная система, ее критерии понятны и адекватны. Кстати, моя мама — учитель русского языка и литературы высшей категории — считает, что десятибалльная система предоставляет более широкий спектр позиций для оценки знаний и умений учащихся. Для современных родителей десятибалльная система уже более понятна, нежели пятибалльная.

Главное — чтобы оценка реально отражала уровень знаний и чтобы учителя руководствовались объективными критериями при выставлении отметки.

Юлия Алейникова, неоднократный призер республиканской олимпиады по белорусскому языку и литературе, ученица 11-го класса Могилевского государственного лицея № 3:

— На мой взгляд, торопиться менять действующую систему оценки качества знаний не стоит, тем более в начале нового учебного года. Это негативно скажется на учебном процессе, ведь к действующим правилам игры уже привыкли педагоги и дети, перестроиться на ходу будет непросто. В пятибалльной системе есть свои преимущества, но мне все же импонирует десятибалльная, поскольку она позволяет более точно и объективно оценить знания по учебным предметам.

Герман Малыхин, победитель республиканской олимпиады по физике, ученик 10-го класса гимназии № 7 Витебска:

— Пятибалльная система слишком категорична. Понимаете, в аттестат пойдут только чистые оценки, а минусы и плюсы к оценкам останутся в дневниках «для личного пользования» учеников и родителей. Соответственно, сама оценка уже не будет отражать действительный уровень знаний. Десятибалльная система более гибкая. И она по определению в два раза точнее позволяет оценивать знания ученика, его работу на уроке. Получить 10 баллов — не миф, это вполне реально. У нас в школе учителя достаточно часто по максимуму оценивают знания лучших учащихся.

Анна Шутко, ученица 11-го класса Брестского областного лицея им. П. М. Машерова:

— Я не училась в то время, когда была пятибалльная система. Но мне кажется, что она лучше, поскольку в ней было меньше субъективизма. Она более конкретная, простая и действенная, а десятибалльная — более размытая и запутанная.

Мне кажется, что стоит вернуться к пятибалльной шкале: если ставят 5 — отлично, если 2 — не готов, неуд. Когда же учителя сомневаются, что поставить ученику — восьмерку, девятку или подтянуть на десятку, то критерии этого выбора не совсем понятны.

Екатерина Беняш, дипломант международного дистанционного конкурса по английскому языку «Олимпис-2017», ученица 11-го класса СШ № 40 Гродно:

— Десятибалльная система, как и пятибалльная, имеет свои преимущества и недостатки. Из плюсов, например, можно назвать возможность для учителя более гибко оценивать знания ученика. В ту же пятерку по пятибалльной системе могут входить сегодняшние восьмерка, девятка, десятка. Согласитесь, это все же разный уровень. Что такое десять? Это выдающиеся знания, творческий, нестандартный подход к решению задачи, выполнению того или иного задания.

Впрочем, лично для меня принципиальной разницы между оценками 9 и 10 нет. Важнее ощущение того, что ты хорошо подготовилась, знаешь предмет.

И еще. Субъективизм со стороны учителя возможен при любой шкале. Но я не сталкивалась с ситуацией, когда бы ставили намеренно заниженную оценку.

Уверена, что переход на пятибалльную систему, если он произойдет, ученикам неудобств не доставит. Сложнее будет учителям: ведь заново придется вырабатывать критерии оценок и осваивать их.

Алина Лагунова, обладатель диплома I степени республиканской олимпиады по французскому языку, ученица 11-го класса гимназии № 46 Гомеля им. Блеза Паскаля:

— Считаю, что десятибалльная система лучше пятибалльной. На личном опыте испробовала разные системы оценок — от звездочек до 20 баллов — на стажировке во французском Клермон-Ферране. И, по моему мнению, оптимальный способ оценки знаний учеников — это 10-балльная система. Она помогает лучше понять уровень подготовки учащихся. С другой стороны, дает им возможность раскрыться и продемонстрировать свои способности. У того, кто стремится к десятке, есть стимул узнать гораздо больше, чем в школьном учебнике.

Анна Александрова, призер республиканской предметной олимпиады по английскому языку, ученица 11-го класса Могилевского государственного лицея № 3:

— Мне импонирует десятибалльная система. И не только потому, что и мы, и педагоги к ней привыкли. Во-первых, она более удобна в применении и дает преподавателю больше возможностей для объективной оценки. Во-вторых, она важна для абитуриентов при поступлении в высшее учебное заведение, позволяет провести четкую дифференциацию, ведь иногда роль играет и одна десятая балла. В-третьих, если изменение системы оценки не влияет на качество образования, так зачем ее менять?

Возможно, существующую шкалу нужно усовершенствовать, определив более четко критерии выставляемых баллов.

Александра Лобанова, обладатель диплома I степени республиканской олимпиады по русскому языку и литературе, выпускница гимназии Светлогорска, учащаяся лицея БГУ:

— Мне кажется, десятибалльная система более справедлива — в ней четкие и понятные критерии оценки. При пятибалльной системе, освоив предмет по-разному, ученики получали пятерку (причем она могла быть с минусом или с плюсом). В десятибалльной шкале учитываются многие нюансы, получить высший балл сложнее, а это хороший мотиватор.

Антон Зосимук, победитель международной олимпиады по географии, ученик 11-го класса гимназии № 1 Бреста:

— Десятибалльная система увеличивает ценность аттестата при поступлении в вуз. Согласитесь, ведь золотые медалисты могут быть как со средним баллом 9,1, так и 9,9. Соответственно, усиливается конкуренция между учениками. При пятибалльной системе все были бы со средним баллом 5,0.

С другой стороны, пятибалльная система облегчает выставление оценки для учителя, дает конкретное понятие оценки, а не такое размытое, как при десятибалльной шкале. Тяжело понять эту тонкую грань между шестеркой и семеркой, а при пятибалльной системе есть четкое отличие тройки и четверки.

Евгения Жук, ученица 11-го класса Брестского областного лицея им. П. М. Машерова:

— Мы уже привыкли к десятибалльной системе. Она предоставляет учителю широкие возможности для оценки знаний учащихся. А пятибалльная система для нас что-то новое, необычное. Мне было бы сложно, если бы ее ввели в выпускном классе.