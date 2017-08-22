Грозы ожидаются в Иркутской области 23 августа
Погода испортится.
Погода испортится.
О неблагоприятной погоде предупреждают синоптики в ближайшие сутки в Иркутской области.
По прогнозам Гидрометцентра, 23 августа местами пройдут небольшие и умеренные дожди и грозы. Кроме того, подует ветер с порывами до 14 м/с, в западных и северных районах до 16 м/с.
Ночью в Приангарье столбик термометра опустится до +6, +11 градусов, в пониженных формах рельефа до 0, +5 градусов. Днем потеплеет до +14, +19 градусов, местами до +9 градусов, в южных районах при малооблачной погоде до +22 градусов.