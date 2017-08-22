Грозы ожидаются в Иркутской области 23 августа

Источник: AP 2017

О неблагоприятной погоде предупреждают синоптики в ближайшие сутки в Иркутской области.

По прогнозам Гидрометцентра, 23 августа местами пройдут небольшие и умеренные дожди и грозы. Кроме того, подует ветер с порывами до 14 м/с, в западных и северных районах до 16 м/с.