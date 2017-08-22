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12:15 (мск), источник: АиФ Волгоград

Волгоградцы смогут увидеть реконструкцию боев за Тракторный завод

Волгоградцам 27 августа покажут военно-историческую реконструкцию «Подвиг бойцов народного ополчения в боях за Сталинградский тракторный завод».

Источник: Аргументы и факты

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» организаторы — представители Фонда «Сталинградская битва» — реконструкция пройдет в пойме реки Мокрая Мечетка в 14:00. Горожанам покажут эпизод событий конца августа 1942 года. В мероприятии примут участие реконструкторы из разных городов страны, которые будут использовать военную технику времен Великой Отечественной войны.

Добавим, что с 11:00 на территории поймы начнут работу интерактивные площадки. Волгоградцы смогут увидеть форму и технику советской и немецкой армий.

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