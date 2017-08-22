Полиция Калининграда выяснила, как двухлетняя девочка оказалась у дороги

Источник: Аргументы и факты

Малышку, шедшую вдоль дороги 20 августа, заметил автомобилист. Он остановил автомобиль и забрал девочку. Он тут же позвонил в службу «112» и начал самостоятельные поиски родителей девочки. Ему удалось это сделать еще до приезда полиции.

«Как установили полицейские, около 14:00 мать отпустила девочку гулять вместе с 8-летним братом неподалеку от дома. По предварительным данным, в какой-то момент мальчик отвлекся и потерял сестру из виду», — сообщили в УМВД.