Полиция Калининграда выяснила, как двухлетняя девочка оказалась у дороги
Полиция Калининграда выяснила, как двухлетняя девочка оказалась одна у оживленного Калининградского шоссе в поселке Шоссейное.
Полиция Калининграда выяснила, как двухлетняя девочка оказалась одна у оживленного Калининградского шоссе в поселке Шоссейное.
Малышку, шедшую вдоль дороги 20 августа, заметил автомобилист. Он остановил автомобиль и забрал девочку. Он тут же позвонил в службу «112» и начал самостоятельные поиски родителей девочки. Ему удалось это сделать еще до приезда полиции.
«Как установили полицейские, около 14:00 мать отпустила девочку гулять вместе с 8-летним братом неподалеку от дома. По предварительным данным, в
С членами семьи проводят профилактическую беседу. Решается вопрос о привлечении родителей к административной ответственности за ненадлежащее воспитание детей.