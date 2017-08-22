В иркутском «политехе» возродят военную кафедру для студентов

Сергей Шойгу обратил внимание, что такие подразделения в вузах Камчатки, Дальнего Востока и Сибири способствуют сдерживанию оттока населения из этих регионов. Напомню, решение о создании военной кафедры на базе ИРНИТУ приняли еще весной на заседании коллегии Министерства обороны. В свою очередь, и вуз подтвердил, что готов заняться военной подготовкой студентов.