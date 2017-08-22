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10:34 (мск), источник: Вести Иркутск

В Листвянке снимают фильм про Александра Вампилова

Группа на ногах с 4-х утра. На финальные сцены — всего один день.

Источник: Вести Иркутск

— Начали!

Байкал. Листвянка. То, место где умер Александр Вампилов. Почти день в день. Тут все серьёзно. Дорогое оборудование, гримёры, костюмеры. Павел Федотов — обычный иркутянин. Владелец 412-ого «Москвича» сам стал актером. Минутная сценка снимается больше часа.

— У меня много автомобилей. Я занимаюсь реставрацией автомобилей «Москвич» уже больше 10 лет. Поэтому известен именно с этой маркой. 16 машин в ретро-парке. Наверное, так и узнали, — говорит коллекционер автомобилей Павел Федотов.

Из 500 сценариев питерская киностудия «Лендок» выбрала именно «Облепиховое лето» Виктора Алфёрова. В фильме — последние годы жизни Вампилова:

— Леша, а какой мой размер?

Внешность и энергетика стали решающими для выбора актера на главную роль, говорит режиссер. Идеально подошел Андрей Мерзликин.

— Было приятно, мы ж мальчишки, нам нравятся приключения, здорово выбраться на Байкал. В удовольствие в полное покататься на аутентичной лодке образца 60-х годов. Сами управляли. Накатались на волнах, — говорит актёр Андрей Мерзликин.

Группа на ногах с 4-х утра. На финальные сцены — всего один день. Андрею Мерзликину предстоит окунуться в ледяной Байкал. Поэтому он облачился в гидрокостюм. Волны не пускают лодку третий час подряд, а коптер едва справляется с порывистым ветром:

— Ты весла начинаешь опускать, и погребли по прямой, не разворачиваясь.

То солнце, то тучи. Шквалистый ветер и чисто байкальский холодок. От этого съёмочную группу спасают вот такие пледы и ушанки. Режиссёр фильма намеренно решил снимать сцену в конце августа. Именно тогда и произошла страшная трагедия.

Лодка Вампилова перевернулась 17 августа 1972 года, он умер от остановки сердца, едва коснувшись берега. Ему было почти 35 лет. В этом году исполнилось бы 80. Увидеть автобиографию земляка иркутяне смогут ровно через год:

— Тишина пожалуйста!

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