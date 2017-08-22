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10:36 (мск), источник: Baikal-info.ru

Жительница Усолья-Сибирского получила 50 тыс. рублей у городских властей за сломанную ногу

Администрация Усолья-Сибирского выплатит денежную компенсацию морального вреда в размере 50 тыс. рублей местной телеведущей Юлии Юницкой, которая в феврале 2016 года сломала ногу, поскользнувшись во время гололёда. Об этом 22 августа 2017 года сообщает портал пресс-служба суда.

Как установлено судом, женщина упала на придомовой территории, испытав при этом сильную резкую боль в области голени правой ноги. На скорой помощи она была доставлена в отделении травматологии и ортопедии городской больницы, где пролежала больше месяца с диагнозом «закрытый трехлодыжечный перелом правой голени со смещением, подвывих стопы снаружи». Ей сделали три операции, а потом до конца мая Юлия лечилась дома.

Телеведущая подала иск в суд против администрации, которая не очистила территорию от снега и льда. В конце прошлого года по решению суда женщине выплатили сумму утраченного за время болезни заработка. Но она хотела получить ещё 1 млн рублей в качестве компенсации морального вреда. Телеведущая оперировала тем, что на её ноге остались следы от операции, что она во время лечения испытывала и продолжает испытывать боль, неудобства в быту, вызванные ограничением в движении, не может вести привычный образ жизни. Но городской суд оценил моральный вред в 50 тыс. рублей, кроме того, пострадавшей возместили расходы на адвоката. Судебная коллегия по гражданским делам Иркутского областного суда решение городского суда оставила без изменения.

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