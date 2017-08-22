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10:25 (мск), источник: Интерфакс

Прекращено уголовное дело о пропаже четырехлетнего мальчика, который пять дней провел в лесу в Свердловской области

Екатеринбург. 22 августа. ИНТЕРФАКС-УРАЛ — Следственные органы прекратили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, возбужденное в июне после исчезновения мальчика в лесу в районе Рефтинского водохранилища в Свердловской области.

Как сообщил агентству «Интерфакс-Урал» старший помощник главы регионального следственного управления СКР Александр Шульга, в ходе следствия проведен комплекс следственных действий и оперативных мероприятий, по итогам которых было установлено, «что никакого преступления в отношении ребенка не совершалось, мальчик действительно потерялся». В дальнейшем он был найден живым.

«С учетом всех этих обстоятельств по итогам расследования уголовное дело обосновано прекращено в связи с отсутствием события преступления», — сказал собеседник агентства.

Кроме этого, по словам А. Шульги, в органы власти внесено представление об устранении причин и условий, которые способствовали исчезновению ребенка.

«Представление внесено в целях исключения впредь такого рода случая с детьми, для проведения соответствующих профилактических мероприятий», — утонил он.

Информация об исчезновении четырехлетнего мальчика поступила 10 июня от его отца, жителя поселка Рефтинский. Семья выехала на берег местного водоема, чтобы отдохнуть на природе. Отец отправился за дровами для костра, взяв сына с собой, а мать осталась на берегу. Через некоторое время мальчик попросился к маме, и отец отпустил его одного, поскольку расстояние было небольшим, около 100 метров. Однако вернувшись к жене, он не обнаружил сына.

Следственные органы Следственного комитета РФ по Свердловской области возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Для выяснения обстоятельств дела была организована масштабная поисковая операции с участием сотрудников СКР, МЧС, полиции и волонтеров.

В результате ребенок был найден живым 14 июня.

Четырехлетнего мальчика нашли в 7 км от места исчезновения в районе болота, недалеко от ЛЭП. Он находился в тяжелом состоянии. Его госпитализировали вначале в больницу Асбеста, а затем доставили вертолетом Медицины катастроф в Областную детскую клиническую больницу № 1 в Екатеринбурге.

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