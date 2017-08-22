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12:24 (мск), источник: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

В Доме Гоголя прозвучат произведения Джакомо Пуччини и Сергея Рахманинова

Перед слушателями выступят выпускники Академического музыкального училища при Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского.

В Доме Гоголя 25 августа пройдет концерт вокально-инструментальной музыки «От барокко до современности».

Гости музея услышат произведения Джакомо Пуччини, Джоаккино Россини, Вольфганга Амадея Моцарта, Сергея Рахманинова, Петра Чайковского, Сергея Прокофьева и Ивана Шмарыгина. Музыку исполнят выпускники Академического музыкального училища при Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского.

Свое мастерство продемонстрируют лауреаты международных конкурсов Диана Галстян (сопрано), Юлия Волкова (сопрано), Игорь Королев (кларнет) и Иван Шмарыгин (фортепиано).

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