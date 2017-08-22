Приморская ГАИ переведена на усиленный вариант несения службы

Источник: РИА "Новости"

Летом в Приморье за счет приезжих автомобилистов из других регионов страны существенно увеличивается число транспорта. Некоторые водители, не знающие местные дорожные условия, создают аварийные ситуации. Иногда это приводит к трагедиям.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК, 16 августа в Хасанском районе в результате столкновения автомобилей погибла семья из Амурской области: родители и их 9-летняя дочь.

Госавтоинспекция Приморского края переведена на усиленный вариант несения службы. В предстоящие выходные дни на наиболее проблемных участках дорог вновь пройдут комплексные профилактические мероприятия по пресечению нарушений Правил дорожного движения водителями, пассажирами и пешеходами.