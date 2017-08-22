Красноярцу отказали в приёме на работу по половому признаку

В июне 2017 года года житель Красноярска пришел для трудоустройства в ООО «Индустрия» с направлением от Центра занятости населения. Однако ему отказали, сославшись на то, что должность предназначена женщине. При этом деловые качества претендента они не рассматривали.

По результатам прокурорской проверки организации внесено представление об устранении нарушений. Лицо, отказавшее в приеме на работу, привлечено в дисциплинарной ответственности. Кроме того, юридическое лицо привлечено к административной ответственности за дискриминацию, то есть нарушение прав, свобод и законных интересов человека и гражданина в зависимости от его пола, расы, цвета кожи, национальности, языка, происхождения, имущественного, семейного, социального и должностного положения, возраста, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности или непринадлежности к общественным объединениям или каким-либо социальным группам.