В Челябинске дорожники устанавливают столбы посреди тротуаров
В Парковом районе Челябинска посреди тротуаров «выросли» столбы. Как они там оказались пока осталось тайной рабочих областного центра.
В Парковом районе Челябинска посреди тротуаров «выросли» столбы. Как они там оказались пока осталось тайной рабочих областного центра.
На этакое необычное архитектурное решение обратил внимание создатель инициативной группы «Челябинский урбанист» в социальной сети Лев Владов.
«Я не знаю, как это происходит, что нужно было сделать, чтобы так не происходило. У меня просто нет слов. Неужели не было другого места для столба?», — пишет в своем посте Лев Владов.
По словам местных жителей, рабочие сначала поставили столбы, а затем стали укладывать асфальт. Пару недель назад дорожники заасфальтировали дорогу на противоположной стороне дороги. И вновь посередине пешеходной дорожки выросли столбы.
Одна из дорог ведет к новой школе, которая откроется 1 сентября. Ее, кстати, хотя показать Владимиру Путину, который посетил в сентябре Челябинск. Так, что будет чем повеселить президента России.