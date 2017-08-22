В Челябинске дорожники устанавливают столбы посреди тротуаров

На этакое необычное архитектурное решение обратил внимание создатель инициативной группы «Челябинский урбанист» в социальной сети Лев Владов.

«Я не знаю, как это происходит, что нужно было сделать, чтобы так не происходило. У меня просто нет слов. Неужели не было другого места для столба?», — пишет в своем посте Лев Владов.

По словам местных жителей, рабочие сначала поставили столбы, а затем стали укладывать асфальт. Пару недель назад дорожники заасфальтировали дорогу на противоположной стороне дороги. И вновь посередине пешеходной дорожки выросли столбы.

<iframe src="//vk.com/video_ext.php?oid=-147889500&id=456239047&hash=5fec5220f8db63e0&hd=2?wmode=opaque" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.