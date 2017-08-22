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10:31 (мск), источник: Uralpress.ru

В Челябинске дорожники устанавливают столбы посреди тротуаров

В Парковом районе Челябинска посреди тротуаров «выросли» столбы. Как они там оказались пока осталось тайной рабочих областного центра.

На этакое необычное архитектурное решение обратил внимание создатель инициативной группы «Челябинский урбанист» в социальной сети Лев Владов.

«Я не знаю, как это происходит, что нужно было сделать, чтобы так не происходило. У меня просто нет слов. Неужели не было другого места для столба?», — пишет в своем посте Лев Владов.

По словам местных жителей, рабочие сначала поставили столбы, а затем стали укладывать асфальт. Пару недель назад дорожники заасфальтировали дорогу на противоположной стороне дороги. И вновь посередине пешеходной дорожки выросли столбы.

Во время загрузки произошла ошибка.

Одна из дорог ведет к новой школе, которая откроется 1 сентября. Ее, кстати, хотя показать Владимиру Путину, который посетил в сентябре Челябинск. Так, что будет чем повеселить президента России.

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