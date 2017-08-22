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10:34 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

В Нижнем до 24 августа будет временно прекращено движение трамвая № 8

На пл. им. Киселева продолжается реконструкция транспортной развязки.

Источник: Аргументы и факты

Согласно сообщению пресс-службы администрации Нижнего Новгорода, движение трамваев № 8 по маршруту «ул. Игарская — поселок Гнилицы» возобновится 24 августа 2017 года.

Департамент транспорта и связи проинформировал, что сроки реконструкции транспортной развязки на пл. им. Киселева были изменены, поэтому автозаводцы не смогут добраться до места назначения на трамвае № 8.

Альтернативой для нижегородцев станут автобусы маршрутов №№ 31, 54, 75, 202, 232, а также маршрутные такси №№ Т-301, Т-307.

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