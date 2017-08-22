В Нижнем до 24 августа будет временно прекращено движение трамвая № 8
На пл. им. Киселева продолжается реконструкция транспортной развязки.
На пл. им. Киселева продолжается реконструкция транспортной развязки.
Согласно сообщению
Департамент транспорта и связи проинформировал, что сроки реконструкции транспортной развязки на пл. им. Киселева были изменены, поэтому автозаводцы не смогут добраться до места назначения на трамвае № 8.
Альтернативой для нижегородцев станут автобусы маршрутов №№ 31, 54, 75, 202, 232, а также маршрутные такси №№ Т-301, Т-307.